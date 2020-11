MOVIES. Wordt 2021 het Oscarjaar van de streamingplatformen?

Het minste wat je kan zeggen, is dat we een woelig filmjaar beleven. De cinema’s dicht, dan weer (half) open, dan weer dicht. Cannes en andere grote festivals afgelast. Bioscoopfilms die naar de streamingplatformen verhuizen of eindeloos uitgesteld worden (hallo, James Bond?). De COVID-catastrofe heeft er alvast voor gezorgd dat The Academy de Oscars van 2021 verplaatst heeft naar 25 april. Maar dat houdt de pronostieken niet tegen. Eén ding lijkt zeker: de streamingdiensten zullen hun slag slaan.

De grote namen

Spike Lee moest in mei de jury van Cannes voorzitten, en hij wou er meteen ook ‘Da 5 Bloods’ voorstellen, zijn drama over Vietnamveteranen die vele jaren later terugkeren om een schat te zoeken. Toen Cannes editie 2020 opdoekte, belandde de film meteen op Netflix. Vanaf 4/12 vinden we daar ook David Fincher (‘Fight Club’) met ‘Mank’, een biopic waarin Gary Oldman de scenarist van ‘Citizen Kane’ speelt. Het festival van Venetië vond wel plaats, en winnaar ‘Nomadland’ zal de 38-jarige regisseur Chloé Zhao ongetwijfeld een nominatie opleveren. George Clooney neemt weer plaats achter (en voor) de camera in het post-apocalyptische scifidrama ‘The Midnight Sky’, vanaf eind december te zien op … Netflix, what else? Tot slot mogen we ook niet Christopher Nolan vergeten, die het zowaar aandurfde om de zalen op te zoeken met een grote film: ‘Tenet’.

De vertolkingen

Zal Amy Adams eindelijk de Oscar krijgen die ze al langer verdient? Met haar rol als verslaafde moeder in het Netflix-drama ‘Hillbilly Elegy’ (zie recensie) maakt ze een goede kans. Tenzij Kate Winslet ermee gaat lopen voor haar krachtige prestatie als introverte vrouw in ‘Ammonite’ (begin 2021 in de cinema). De betreurde ‘Black Panther’-ster Chadwick Boseman zal misschien postuum een Oscar opstrijken voor zijn afscheidsvertolking in het muzikale Netflix-drama ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ (18/12). Volgens de kenners zullen we ook Tom Hanks bij de genomineerden zien voor zijn rol als veteraan van de Amerikaanse Burgeroorlog in ‘News of the World’ (begin 2021 in de zalen).

De historische drama’s

‘One Night in Miami’ van Regina King (15/1 op Amazon Prime) is het verhaal van de (fictieve) ontmoeting tussen Malcolm X en Mohammed Ali. De film werd alvast bijzonder goed onthaald op het festival van Venetië. Sinds vorige maand kan je op Netflix dan weer genieten van ‘The Trial of the Chicago 7’ van Aaron Sorkin, met onder meer ‘Borat’-vedette Sacha Baron Cohen op de aftiteling. Dat spitse drama gaat over een spraakmakende politieke rechtszaak in 1968.

De blockbusters

We hadden gehoopt om de film in de zalen te zien, maar uiteindelijk verkast ‘Soul’, de wonderlijke nieuwe animatiefilm van Pixar, naar het kleine scherm (vanaf 25/12 op Disney+). Tot slot heeft Warner onlangs laten weten dat de lang verwachte ‘Wonder Woman 1984’ vanaf 16/12 tegelijk in de zalen en op … HBO Max komt. Dat platform komt echter nog niet naar België.

Elli Mastorou