BIZAR. Canadese autoriteiten roepen op: ‘Laat elanden niet aan je auto likken’

“Laat de elanden niet aan je auto likken.” Ja, je leest het goed. Dit is de boodschap die op grote borden langs de wegen in het Canadese Jasper staat. Het lijkt compleet absurd, maar toch is het dat niet. Zowel voor automobilisten als voor de dieren zelf is het van groot belang om hen niet aan je raam te laten likken.

Canadezen in Jasper worden door de lokale autoriteiten gewaarschuwd voor elanden die het zout van hun auto willen likken. “Ze zijn geobsedeerd door zout. Het is een van hun favoriete traktaties en ze hebben de mineralen nodig”, zegt Steve Young van Jasper National Park tegen CNN. “Meestal halen ze het uit zoute meren in het park, maar ze hebben ontdekt dat ze het opgespatte strooizout van auto’s kunnen likken.”

Interactie

In het park parkeren veel mensen hun auto langs de weg in de hoop dat ze een glimp opvangen van een eland, maar elanden zo dicht bij de auto’s laten komen is eigenlijk heel gevaarlijk. “Elanden en auto’s zijn geen goede match”, vervolgt Young. “Als je een eland aanrijdt, kan dat heel gevaarlijk zijn.” Door elanden aan de auto’s te laten likken, raken ze gewend aan de objecten waardoor de kans groter wordt dat automobilisten een eland tegenkomen of er zelf een aanrijden.

Verder benadrukken de lokale autoriteiten dat het niet de bedoeling is dat er zoveel interactie is tussen de wilde dieren en mensen omdat het gevaarlijk kan zijn. Hoewel veel dieren wegrennen wanneer ze mensen zien, doen elanden dat niet. Ze kunnen zelfs aanvallen als ze zich bedreigd voelen.

Fikse boetes

“We zien steeds meer elanden de laatste tijd. De populatie wolven wordt kleiner en er zijn dus minder roofdieren, met als gevolg dat er steeds meer elanden komen. Dat betekent dat mensen de dieren met respect moeten behandelen en ze de ruimte moeten geven”, zegt Young. Bezoekers van Jasper National Park mogen de dieren dan ook niet storen of voeren. Wie dat wel doet riskeert een boete van 25.000 dollar.