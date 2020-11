Hallucinant: zo ziet het diepste zwembad ter wereld eruit (video)

Maar liefst 45,5 meter, zo diep is diepste zwembad ter wereld. Dit weekend opende het zwembad met de naam Deepspot in Polen, in de buurt van de hoofdstad Warschau.

In het zwembad, dat een oefenruimte voor duikers biedt, kunnen mensen zich op ongelofelijke diepte vergapen aan grotten, Maya-ruïnes en zelfs een klein scheepswrak.

Record

Het zwembad is gevuld met 8000 kubieke meter water, ofwel zo’n 8 miljoen liter. Om je een beeld te geven: dat is zo’n twintig keer een gewoon 25 meter bad.

Het oude record voor het diepste zwembad ter wereld stond op de naam van het 42 meter diepe bad Deep Joy in Italië. Maar het is nog maar de vraag hoe lang Deepspot de naam het diepste zwembad ter wereld mag dragen. In Londen wordt er namelijk ook gewerkt aan een diep zwembad, genaamd The Blue Abyss. Dit zwembad wordt zeker 50 meter diep en opent volgend jaar de deuren.