Wat kies jij als antistressmiddel? Seks of een nieuw tas?

Is het najaar sowieso een periode waarin we meer last hebben van stress, is het dit jaar een tikkeltje erger. En dat is niet goed voor je gezondheid.

Stress is in de oorsprong bedoelt om je scherp en alert te laten reageren in noodsituaties. Een hele normale reactie dus. Heeft je lichaam daarna voldoende tijd om te herstellen voor er weer een stresssituatie is, dan is er niets aan de hand. Wel ongezond is het als er sprake is van een langdurige of kortdurende maar zeer hevige stress in je leven. Je lichaam heeft dan geen tijd om te herstellen waardoor je klachten krijgt.

Wat is stress

Gezonden stress heb je af en toe nodig om goed te kunnen functioneren. Gezonde stress is de stress die je ervaart bij een sollicitatie of het binnenhalen van een opdracht. Of tijdens een spannende wedstrijd van jouw favoriete sportteam. Ongezonde stress is als de stress langere tijd achter elkaar is waardoor er geen hersteltijd meer is. Dit kan bijvoorbeeld komen door de angst om ziek te worden, je baan te verliezen. Maar ook verhuizen, iemand verliezen of andere veranderingen in je leven kunnen je stress geven.

Bij een te veel aan stress geeft je lichaam signalen dat er iets niet goed is. Dat kan een versnelde hartslag zijn maar ook vermoeidheid of een gebrek aan energie. Een ander signaal is dat je veel of juist heel weinig eetlust hebt. En ook hoofdpijn en spierpijn zijn signalen net als zweten, slaapstoornissen, hoge bloeddruk en duizeligheid. Het goede nieuws is dat je die stress zelf kunt verlagen. En dat is eenvoudiger dan je misschien denkt. Heb je je stress niveau naar beneden gebracht (en dat merk je van zelf) dan is het goed om te kijken waar jouw stress vandaan kwam. Alleen door de oorzaak op te lossen kun je voorkomen dat de stress weer opnieuw een rol gaat spelen.

Een nieuwe tas

Op zich kan een nieuwe tas natuurlijk je stress niet oplossen. Maar de kans dat je in een stressvolle periode heel streng voor je zelf bent is best groot. Een beetje liever zijn, kan je dan wel helpen. Net als iets doen of kopen waar je gelukkig van wordt. Een nieuwe tas is zo’n voorbeeld. Door je zelf te trakteren op die mooie handtas die je zag, geef je jezelf elke keer dat je die tas pakt, een klein geluksmomentje cadeau. Dat geluksmomentje helpt je om even aan iets anders te denken en dus los te laten. En dat is dus wel heel goed voor je stress niveau.

“Ja” tegen seks

In tegenstelling tot de tas helpt seks je direct je stress te verlagen. Seks is namelijk heel gezond voor je. Vooral door een orgasme waarbij hormonen als endorfine, oxytocine en dopamine vrijkomen. Endorfine geeft je een geluksgevoel maar werkt daarbij dus ook stress verlagend. Heb je geen partner of zie je elke avond een vrijpartij niet zitten? Geen nood. Uit onderzoek is gebleken dat zelfseks net zo effectief werkt en misschien nog wel effectiever. Dat laatste komt omdat jij dan niet hoeft na te denken wat je partner wil. Tijd dus voor een dildo of vibrator (of van die kekke vibrerende eitjes). De hormonen endorfine en 0oxytocine die vrijkomen zorgen er door de kalmerende werking ook nog eens voor dat je veel dieper slaapt.

Extra vitamine en geen alcohol

Grijp je bij stress naar snoep? Probeer dat niet te doen! Snoep maar ook wit brood, alcohol, frisdranken en koffie stimuleren de aanmaak van cortisol dat bekent staat als het stresshormoon. Drink liever even kruidenthee of sint-janskruid-thee die juist stress verlagend zijn. Ook wat extra vitamine c, magnesium, calcium en vitamine B kan nu geen kwaad. Je lichaam verbruikt bij stress namelijk extra veel vitaminen en mineralen.