Vrouw schrikt zich te pletter als ze plots DIT door het raam ziet (foto)

Een vrouw schrok onlangs zo hard dat ze haar huis bijna in haar blootje uit rende. In het raam zag ze immers iets heel akeligs…

De vrouw kroop onlangs in bed en zette de televisie aan om te ontspannen. Plots werd haar aandacht getrokken door het venster. In het raam was het gezicht van een griezelige vrouw te zien, wat haar zo veel angst inboezemde dat ze het bijna op een rennen zette in haar kleerloze slaapoutfit.

Griezelige non

Ze besefte echter net op tijd dat het gewoon een weerspiegeling was van haar televisie. Daarop stond immers een lijst van films afgebeeld, waaronder ‘A Nun’s Curse’, een horrorfilm over een griezelige non. Het was dus dat beeld dat ze in haar raam zag.

Lachen

De vrouw deelde haar ervaring op Twitter, waar het bericht meteen viraal ging. “Ik heb hier een minuut lang mee moeten lachen”, “Ik zou wel degelijk buiten gestaan hebben”, en “Ik wandelde eens naar buiten, zag mijn eigen weerspiegeling, schrikte ervan en ging terug naar binnen”, klinkt het onder meer in de reacties.