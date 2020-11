Steeds meer mogelijkheden bij videogames!

We lijken steeds meer te willen, overal moet alles binnen handbereik zijn en liefst zo makkelijk mogelijk. En heel veel bedrijven spelen daar handig op in. Combineren is de boodschap moeten enkele game ontwikkelaars gedacht hebben.

Videogames hebben de laatste jaren een fantastische transformatie ondergaan. Op een relatief korte tijd gingen we van simpele spelletjes zoals Tetris of darts naar een multiplayer spel met geweldig realistische beelden en geluid. Kunnen ze dat nog verbeteren?

Moest je tot nu dan nog kiezen tussen een videogame spelen of een gokje wagen in een online casino dan zien we nu een groeiende trend van games die de mogelijkheid bieden om online een spelletje poker, roulette of blackjack te spelen.

De games die dit idee kregen zijn niet de minste!

Grand Theft Auto is het wereldwijde en razend populaire spel dat de deuren van hun casino open deed voor iedereen. De fans van Grand Theft Auto hebben zelf de keuze uit de optie tot gratis toegang tot het casino of kunnen opteren voor een lidmaatschap wat dan alle mogelijkheden van het casino prijs geeft.

Je verdiende punten inruilen of door aankopen te doen in GTA kun je wat extra verdienen en je status in Grand Theft Auto verhogen en je kan helpen met de missies tot een goed eind te brengen.

De makers van Grand Theft Auto zagen wel toekomst in de combinatie van games en gokken want in Red Dead Redemption kan je dan wel geen casino spel vinden maar in het Wilde Westen zijn ze niet vies van een potje pokeren. Je kan de regels van Texas Hold’em handhaven of indien je durft wel wat vals spelen. De gevolgen zijn wel ook gelijk in Wilde Westen stijl dus pas maar op!

Meer voor de hand liggend en de naam verraad het al, is het spel Fallout New Vegas!

Terwijl je door het vernielde Las Vegas loopt kan je op verschillende momenten wel halt houden bij een casino spel. Dus als Las Vegas nog wat ver weg is kan je vanuit je zetel een bezoekje brengen aan New Vegas voor een gok in dit populaire spel.

Welke gamer kent de Final Fantasy saga niet? Al verwacht je hier niet meteen te kunnen gokken toch hebben de makers een gokspel met kaarten kunnen integreren in Final fantasy VIII. Het betreft wel een relatief klein spel met een in vlakken verdeeld speelveld en het doel is om zoveel mogelijk kaarten van jouw kleur op het speelveld te kunnen leggen.

Moeten we nu allemaal gaan gamen om te gokken?

Gelukkig is er ook een ruime keuze voor mensen die geen uitgebreide games willen spelen maar des te meer genieten van een gokje plaatsen in het online casino .

Tegenwoordig kan iedereen op een veilige en verantwoorde manier terecht in talloze online casino’s voor een spel roulette, blackjack of poker maar ook een spin aan één van de vele slots gaan we zeker niet aan ons voorbij laten gaan. Je weet immers nooit of de jackpot je gegund is! Of je nu zelf een gokje gaat wagen of je gamepersonage dit laten doen, aan jou de keuze!