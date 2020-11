Pas op voor “familieleden” die je via WhatsApp om geld vragen

Krijg je een berichtje van iemand die je goed kent en die dringend om geld vraagt? Wees op je hoede, want het kan evengoed om fraude gaan, zo waarschuwt bankenfederatie Febelfin. De praktijk kent een enorme opmars sinds de tweede coronagolf.



De fraude waarvoor Febelfin waarschuwt, heet hulpvraagfraude. Vaak claimen de fraudeurs dat ze een familielid of een nauwe vriend zijn, en sturen ze in naam van die persoon sms’jes of appberichten. Meestal begint het met een smoesje waarom een nieuw nummer wordt gebruikt (“Sorry, ik ben mijn smartphone kwijt. Dit is mijn nieuwe nummer”), maar het is ook mogelijk dat ze het echte nummer of e-mailadres van de dierbare hebben gehackt.

Na wat berichten over koetjes en kalfjes volgt de vraag om geld over te schrijven. Meestal gaat het om bedragen van 250 tot 2.000 euro.

Ouderen worden geviseerd

“We zien dat deze fraudetechniek sinds de tweede coronagolf een enorme opmars kent”, zegt Febelfin. Vooral ouderen blijken sterk geviseerd te worden, mogelijk omdat zij door de coronamaatregelen vaker gebruikmaken van sociale media en andere apps om met hun familie in contact te blijven.

De federatie raadt aan om niets te betalen tot je je dierbare mondeling hebt gesproken en herkend: “Niet gebeld? Geen geld!” Je kan ook controlevragen stellen waarop alleen jij en de dierbare het antwoord kunnen weten. En check ook de betaallink die je krijgt.

Het is ook aangeraden elke poging tot bedrog te melden bij je bank en bij de politie, ook al er geen schade is.