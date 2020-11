OH MY GOD. Er bestaat nu ook make-up helemaal in ‘Friends’-thema

Wie al sinds jaar en dag fan is van de cultserie ‘Friends’ – je weet wel, die met de zes New Yorkse vrienden en de bakken koffie – beleeft dit jaar ondanks corona een topjaar. Het regent de laatste tijd namelijk van het ‘Friends’-nieuws, of het nu gaat om de beloofde reünie of een adventskalender in thema. En nu is er dus nog een leuk nieuwtje.

Sommigen onder ons houden het bij een bingesessie van tijd tot tijd, anderen hullen het liefst hun hele woonst in ‘Friends’-merchandise. Eerder kon je al dingen kopen zoals kussen, koffiemokken en dat leuke spiegeltje voor op je deur, maar nu kan je nog een stapje verder gaan.

Aapjes en taxi’s

Het is intussen meer dan 25 jaar geleden sinds de eerste aflevering van de serie met Monica, Chandler, Rachel, Joey, Phoebe en Ross op de buis te zien was. Reden genoeg voor een feestje. Althans, we gokken dat het make-up merk Revolution dat gedacht moet hebben toen ze met het idee van hun nieuwste collectie op de proppen kwamen. Fans van ‘Friends’ kunnen momenteel namelijk kiezen uit dertig verschillende beautyproducten, allemaal in het thema van de cultserie. Van het spiegeltje tot Marcel de aap en Phoebe’s taxi: alles vind je terug in de collectie. Als je nooit genoeg ‘Friends’-spullen hebt en je bent nog op zoek naar een mooie oogschaduw of lipstick haast je je dus maar beter naar de website van Revolution of naar een ander verkooppunt.