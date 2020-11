‘Ex on the Beach: Double Dutch’ nog op zoek naar nieuwe deelnemers

Het is alweer een hele tijd geleden dat we de tablet of terror in actie zagen. Gelukkig komt ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ terug op de buis. Ben jij single and ready to mingle? Dan mag jij van MTV misschien wel mee op vakantie op zoek naar de ware liefde.

De Amerikaanse zender is hard op zoek naar sexy singles voor een nieuw seizoen! “Durf jij de confrontatie aan te gaan met een leger aan exen in het heetste programma van Nederland én België? En ben jij klaar voor een flinke portie drama? Meld je dan aan voor MTV’s: ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en wie weet is jouw EX next”, klinkt het. Over een spannende vacature gesproken.

Op zoek naar exen

Inschrijven kan via het Nederlandse Blue Circle Casting, waarvan je de link hierboven kan vinden. Bij de inschrijving vragen ze eerst heel wat persoonlijke info, incluis alle details over je exen en “scharrels”. Verder moet je je voor ongeveer drie weken vrij kunnen maken. Tot slot vragen ze enkele foto’s, waaronder bij voorkeur één in strandkledij.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe afleveringen op tv te zien zijn. Je kan er echter wel geld op inzitten dat we in het voorjaar van 2021 weer kunnen genieten van ons jaarlijkse guilty pleasure, bestaande uit marginaliteit, lage IQ’s en strakke lijven.