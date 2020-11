Daarom snack je meer na een korte nacht

Het is ons allemaal weleens overkomen. J hebt er net een heel slechte nacht op zitten – of dat nu komt door de muggen of je buren die de hele nacht aan het bedsporten zijn – en bent ’s ochtends vermoeider dan de avond ervoor. Koffie lijkt wel wat te helpen, maar door de dag heb je een haast onstilbaar hongergevoel.

Je weet niet echt waar het aan ligt, want je hebt gewoon ontbeten en lunch gegeten, maar toch heb je de hele dag door zin in chips, chocolade en snoep. En je besluit dat je dat ook verdient omdat je zo moe bent. Daar is helemaal niets mis mee, maar het helpt wel om te weten waarom je nu zo’n honger hebt.

Nooit genoeg

Dat is – zoals zoveel in het leven – te danken aan je hormonen. Slaap je te weinig, dan maakt je lichaam meer ghreline en minder leptine aan. Dat klinkt je misschien niet meteen bekend in de oren, maar wacht. Ghreline is het hormoon dat je hersenen het signaal geeft om te eten. Meer ghreline betekent dus meer honger. Leptine is dan weer verantwoordelijk voor een verzadigd gevoel, waardoor een tekort ervoor zorgt dat je blijft snacken. Bovendien brengt een slaaptekort je suikerspiegel in de war, waardoor je meer zin hebt in zoetigheid. Voeg daar de nodige portie zelfmedelijden aan toe en je weet waarom je de hele dag door zit te snacken. Het verandert misschien niets aan je eetgedrag, maar nu weet je in ieder geval waarom je zoveel trek hebt.