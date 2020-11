Aan deze 4 signalen kan je zien dat je partner je bedriegt

Niemand wil geconfronteerd worden met overspel, maar als je ermee te maken krijgt, is het beter dat je het weet dan dat het achter je rug gebeurt. Een lichaamstaalexpert geeft enkele duidelijke signalen die erop wijzen dat er iets aan de hand is.

Judi James is een Britse lichaamstaalexpert die al in heel wat bekende programma’s te zien was, zoals ‘Big Brother’ en ‘Newsnight’. In The Sun helpt ze mensen die vermoeden dat hun partner hen bedriegt door hen te wijzen op duidelijke signalen.

Boos worden

Het is niet zo dat een overspelige partner automatisch schuldgevoelens heeft over zijn bedrog. Vaak vertalen die gevoelens zich naar woede of legt hij de schuld zelfs bij jou. Is je partner plots veel prikkelbaarder dan anders of maakt hij van verschillende dingen plots een probleem, dan kan dat een slecht teken zijn. Vaak gaat dat gepaard met de armen over elkaar doen of de handen op de heupen.

Voortdurend op telefoon

Merk je dat hij steigert wanneer je in de buurt van zijn telefoon komt, dan kan dat ook een aanwijzing zijn. En al zeker als hij bij het opnemen van de telefoon naar een andere kamer gaat. Maar volgens Judi mag je helemaal zeker zijn als je een tweede telefoon ontdekt…

Gedrag in slaapkamer

Als hij zich plots anders gedraagt tussen de lakens, dan mag er een alarmbelletje afgaan. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat hij plots geen zin meer heeft om te vrijen, maar het kan dat hij je plots minder kust of minder aandacht geeft aan voorspel. En vaak duren vrijpartijen opeens een stuk minder lang.

In ogen kijken

Een verliefd koppel houdt ervan om in elkaars ogen te kijken. Maar als een partner overspelig is, dan zal hij dat net proberen te vermijden. Hij is immers bang dat je door het oogcontact zijn gedachten zal kunnen lezen, en dat wil hij net niet…