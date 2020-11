De Vlaming en zijn fetisj: waar worden we opgewonden van?

Over seks praten, is niet voor ieder van ons weggelegd. Hoewel de meesten onder ons regelmatig tussen de lakens duiken, rust er nog steeds een taboe op seks en alles wat erbij komt kijken. Inclusief fetisjen uiteraard. Nochtans heeft iedereen wel iets waar hij of zij extra opgewonden van wordt.

Om te achterhalen waar de Vlaming nu precies rode oortjes van krijgt, trok onderzoeksbureau iVox in opdracht van JOE voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’ op onderzoek uit. Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat niet minder dan 68% van de Vlamingen wel een fetisj heeft, maar dat we daar ook nog erg beschaamd voor zijn.

Taboe

Een fetisj bespreken met iemand anders dan onze partner, het blijkt erg moeilijk. Zo’n 57% geeft aan dat ze het er met niemand over hebben omdat ze bang zijn scheef bekeken te worden. 13% schaamt zich regelrecht voor zijn of haar voorkeuren en 14% voelt zich een buitenbeentje. Die schaamte blijkt eigenlijk nergens voor nodig. Maar liefst zeven op de tien ondervraagden geeft aan dat het volledig normaal is om een fetisj te hebben, op voorwaarde dat je er niemand pijn mee doet. 20% vindt het daarentegen een beetje ‘fout’ en 13% keurt het af onder het mom dat een fetisj een teken is dat er iets mis met ons is. Sommige mensen zijn nu eenmaal wat bekrompen, daar kan je weinig aan veranderen.

Dromen worden werkelijkheid

Gelukkig voor ons heeft ongeveer de helft van de mensen ooit al een fetisj werkelijkheid zien worden. We hebben het ook over onze fantasietjes met onze partner, alhoewel dat dat percentage nog wat omhoog kan (43%). Maar waar wordt de Vlaming nu eigenlijk juist wild van? Dit zijn de tien meest voorkomende fetisjen.

Top tien fetisjen