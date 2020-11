Daarom heb jij sneller een blauwe plek dan je vrienden

Dat je een blauwe plek krijgt als je ’s ochtends, half wakker en gehaast, in volle vaart tegen je bed loopt, is niet meer dan logisch. De kans is groot dat je ’s avonds nog weet waaraan je die plek te danken hebt, is groot. En sommige mensen zijn nu eenmaal klunziger dan anderen. Maar soms kan je je, met alle goede wil van de wereld, niet meer herinneren wat je hebt gedaan om die blauwe plek te verdienen.

Is het je al opgevallen dat jij vaker blauwe plekken hebt dan je vrienden? Dat je blote benen in de zomer standaard gedeeltelijk blauw kleuren terwijl je kennissen dat niet hebben? Wel, daar is een goede reden voor.

Wat is een blauwe plek?

Laten we het eerst even hebben over het fenomeen blauwe plekken in het algemeen. Want wat zijn dat eigenlijk? Een blauwe plek ontstaat wanneer je je bloedvaten in je huid beschadigt door een stoot. Het gaat dan met name om een beschadiging in je lederhuid (de middelste huidlaag) of het onderhuidse weefsel (de laag daaronder). Een ader raakt beschadigd, er lekt wat bloed uit et voilà: daar heb je je blauwe plek. Tot zover het fenomeen.

Vet en collageen

Er zijn een heleboel factoren die bepalen of je al dan niet sneller een blauwe plek krijgt. Als je nog jong bent, is de kans groot dat je er minder snel mee te maken krijgt. Dat heb je te danken aan een vetlaagje en collageen, waardoor je huid flexibeler is en minder snel blauw kleurt. Word je ouder, dan wordt je huid ook dunner en heb je dus sneller blauwe plekken dan iemand die jonger is dan jou. Omdat mannen over meer collageen beschikken dan vrouwen, hebben ze ook minder snel last van blauwe plekken. Bovendien is de hoeveelheid collageen in je huid en de dikte van je vetlaag ook genetisch bepaald; heb je vaak last van blauwe plekken, dan zit dat dus misschien gewoon in de familie.

Zonschade

Maar dat zijn niet de enige factoren. Mensen die vaak in de zon zitten, hebben meestal een dunnere huidlaag die sneller verkleurt. Uitgebreid zonnebaden komt je huid dus ook wat blauwe plekken betreft niet ten goede. Misschien zitten je vrienden dus gewoon minder in de zon dan jij en wordt het tijd om je zongedrag te evalueren.

Ziekte

Natuurlijk is het ook mogelijk dat er iets mis is met je huid. Dat is meestal niet het geval, maar als je standaard blauwe plekken hebt waarvan je de herkomst niet kan achterhalen, is een bezoekje aan je huisarts geen overbodige luxe. Het is namelijk mogelijk dat je lijdt aan lipodeem. Vooral vrouwen kunnen last hebben van deze ziekte, die ervoor zorgt dat de vetlaag in je huid ongelijk verdeeld is. Dat maakt je huid minder weerbaar en gevoeliger voor verkleuring.