Vrouw wil haar baby unieke corona-naam geven, maar iedereen waarschuwt haar…

Een naam kiezen voor je baby is altijd iets speciaals, maar om je kind nu naar de coronacrisis te vernoemen, dat is misschien toch een brug te ver. Een vrouw wil dat doen, maar heel wat mensen waarschuwen haar dat ze er spijt van zal krijgen.

De vrouw is zwanger van een meisje dat uitgerekend is voor april 2021. Ze overweegt om haar dochter Covidlynn te noemen en vroeg in een Facebookgroep wat anderen ervan denken. “Wat vinden jullie van Covidlynn voor een meisje? Ik zal immers een groot stuk van 2020 zwanger van haar zijn. Mijn echtgenoot vindt het een leuke naam, maar mijn moeder is er geen fan van en zegt dat ze haar Covy zal noemen”, schrijft ze.

Niet enthousiast

De meeste mensen vinden het duidelijk geen goed idee. “Euh, nee” en “Wat denk je van Quarantina? Grapje. Ik zou mijn kind persoonlijk niet vernoemen naar een virus dat wereldwijd een miljoen slachtoffers heeft gemaakt”, klinkt het onder meer.

Pesten

Ook op Reddit werd het bericht vlijtig becommentarieerd. “Waarom? Wil je je kind opzadelen met pestgedrag voor de rest van haar leven?” en “Het is niet eens een woordspeling. Ze zet gewoon ‘Covid’ voor ‘Lynn’”, lezen we.