Man faalt voor sollicitatiegesprek nadat hij in deze val trapt

Er zijn een paar stressvolle, zenuwslopende momenten in ieders leven die voor altijd in het geheugen gegrift blijven. Wachten op examenresultaten, beginnen met autorijlessen, met een menigte moeten praten zijn er maar enkele van. Het volgende voorbeeld toont je een fout die je beter niet maakt op een jobgesprek.

Van darmproblemen tot het per ongeluk bespreken van uw referenties in de hitte van het moment – de controle van een sollicitatiegesprek kan de overhand krijgen van ieder van ons.

Nu deelde een manager de enige fout die een kandidaat heeft gemaakt, waardoor hij geen kans had om de baan te krijgen. Op het ‘Life Pro Tips’-forum op Reddit waarschuwde ze lezers om ervoor te zorgen dat ze iedereen met respect behandelen. Ze illustreerde dat met een verhaal over hoe

Ze schreef: “Vandaag blies een kandidaat zijn interview af in de eerste 5 minuten nadat hij het gebouw binnenkwam.

Receptioniste

“Hij was afwijzend tegenover de receptioniste”, opent ze het verhaal. “Ze begroette hem en hij maakte nauwelijks oogcontact. Ze probeerde een gesprek met hem aan te gaan. Nogmaals, geen oogcontact, geen interesse om met haar te praten.” Wat de kandidaat niet realiseerde, was dat de receptioniste eigenlijk de rekruteringsmanager was.

Ze riep hem terug naar de vergaderruimte en legde uit dat elke persoon in ons team waardevol is en respect verdient. Vanwege zijn interactie met de “receptioniste”, vond de rekruteringsmanager niet dat hij een goede match was. “Bedankt voor je tijd, maar het interview is voorbij.”