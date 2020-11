Dit geslacht is thuis baas over de thermostaat

De temperaturen zijn nu nog mild voor de tijd van het jaar, maar vanaf volgende week naderen koudere dagen. En dat betekent dat we weer meer gaan stoken. Of tenminste, de vrouwen onder ons. Uit onderzoek van vergelijkingssite EasySwitch blijkt namelijk dat de vrouwen in huis de baas zijn over de thermostaat.

Maar liefst 78 procent van de ondervraagde vrouwen geeft aan dat zij thuis bepalen wanneer de kachel aangaat en hoe warm is binnen is.

De temperaturen zijn nu nog mild voor de tijd van het jaar, maar vanaf volgende week naderen koudere dagen. En dat betekent dat we weer meer gaan stoken. Of tenminste, de vrouwen onder ons. Uit onderzoek van vergelijkingssite EasySwitch blijkt namelijk dat de vrouwen in huis de baas zijn over de thermostaat.

Warme trui volstaat voor mannen

Maar liefst 78 procent van de ondervraagde vrouwen geeft aan dat zij thuis bepalen wanneer de kachel aangaat en hoe warm het binnen is. 43 procent van de ondervraagde mannen beaamt dit en geeft aan dat hun vrouw of vriendin thuis gaat over de temperatuur. Als het aan de mannen zelf ligt, hoeft die verwarming niet zo snel aan: 64 procent zegt eerder een warme trui aan te trekken als het koud is.