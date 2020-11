BIZAR. Québec stelt burger DIT voor om Kerstmis te kunnen vieren

De eerste minister van de Canadese provincie Québec heeft de inwoners een ‘moreel contract’ voorgesteld dat hen moet toelaten om, ondanks het coronavirus, toch Kerstmis te kunnen vieren. Familiefeesten, in groepen tot tien personen, zijn er toegelaten op vier dagen rond Kerstmis. Mits enkele voorwaarden.

Dat kan immers alleen als de feestvierders in ruil daarvoor hun contacten beperken in de week voor Kerstmis en de week erna. Dat heeft premier François Legault donderdag lokale tijd aangekondigd.

Geen Nieuwjaar

Concreet betekent het dat van 24 tot en met 27 december Kerstmis gevierd kan worden in groepen tot maximaal tien personen. “Idealiter willen we een soort van lockdown één week voor en één week na Kerstmis”, zei Legault. Dat betekent tegelijk ook geen feestelijkheden of samenscholingen voor Oudejaar of Nieuwjaar.

Maatregelen

Daarnaast verlengde Legault de beperkende maatregelen in de zwaarst getroffen zones, zoals Montréal en Québec, tot 11 januari. Al die tijd blijven cafés, restaurants, bioscopen, musea en bibliotheken gesloten. Sinds 1 oktober mogen de inwoners van Québec niet langer vrienden of familie thuis ontvangen.

Québec is de zwaarst door corona getroffen Canadese provincie, met meer dan 128.000 gevallen en 6.700 overlijdens. Voor het hele land zijn dat 315.000 gevallen en ruim 11.000 overlijdens.