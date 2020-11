Zo ziet het nieuwe Marvel-hotel in Disneyland Parijs eruit (video)

Disney-fans opgelet: Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel is bijna af. Disneyland Paris heeft beelden gedeeld van het nieuwe Marvel-themagebied en de lobby van het spectaculaire hotel.

De nieuwe foto toont, vergeleken met een eerder inkijkje, de voortgang van het interieur. Op het nieuwe kiekje is een van de vele Marvel-kunstwerken te zien, waar gasten van kunnen genieten zodra het hotel opengaat.

Viersterrenhotel à la New York

Het nieuwe viersterrenhotel is geïnspireerd op een kunstgalerie in New York. Naast het feit dat het hotel een artistieke sfeer heeft, is het een eerbetoon aan de stad die de geboorteplaats is van Marvel Superhelden en aan de vele kunstenaars die deze hebben bedacht.

Het hotel wordt een echte trekpleister voor Marvel-fans. Het krijgt namelijk een van de grootste Marvel-kunstwerkcollecties ter wereld met meer dan 300 tentoongestelde items. Daarnaast biedt Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel “hedendaags comfort en persoonlijke service”. Tijdens je verblijf vier je tegelijkertijd de cultuur en levendige energie van New York.

Cars Route 66 Road Trip

Ook gaan de ontwikkelings- en renovatiewerkzaamheden voor andere projecten in het park door. Zo is besloten om de attractie Cars Route 66 Road Trip volledig opnieuw te ontwerpen en is de Avengers Campus gerenoveerd. Beiden maken deel uit van de transformatie van het Walt Disney Studios Park.

Nieuwe functies in de app

Disneyland Paris heeft ten slotte ook de app aangepakt. Het pretpark haalt met de verbeteringen alles uit de kast om de gastervaring te verbeteren. Een van de nieuwe functies is onder meer de online-incheckservice voor de Disney Hotels. Bezoekers kunnen nu sneller inchecken en eerder van de magie genieten. Een andere verbetering is de lancering van de Standby Pass. Via de app kunnen bezoekers een tijdslot boeken voor de fysieke wachtrij van een attractie en een diner in één van de restaurants.

Bron: Metro Nederland