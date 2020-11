Met deze films bezorgt Disney+ je een warme, gezellige kerst

Het einde van het jaar komt eraan en dat betekent dat de hartverwarmende kerstfilms weer van onder het stof mogen. De streamingdienst Disney+ wil iedereen een prettig eindejaar bezorgen en gaf het aanbod daarom een feestelijke tintje met heel veel gezellige kersttitels.

De halve wereld is in lockdown, de regen en wind wisselen elkaar buiten af en je zal de komende weken niemand anders zien dan je eigen familie. Er is dus geen beter moment om heel de tijd kerstfilms op te zetten. Daarom komt de streamingdienst Disney+ met een groot cadeau voor alle fans van sneeuw, vriendschap, warmte en geluk.

Let the pakjes goooo

Abonnees hebben de komende weken de keuze uit niet minder dan 35 kerstfilms. Daar zitten klassiekers bij zoals de ‘Home Alone’-reeks, een gloednieuwe special van ‘Lego: Star Wars’, de avonturen van prinses Elsa in ‘Frozen’ en kerstverhalen van Winnie the Pooh, Mickey Mouse en Belle en het Beest.

Disney+ pakt ook uit met heel wat nieuwe titels. Zo zullen ‘Godmothered’, ‘High School Musical: The Musical: The Holiday Special’, ‘On Pointe’, ‘Arendelle Castle Yule Log’, ‘Big’ en ‘The Nutcracker and the Four Realms’ in de loop van de eerste weken van december beschikbaar zijn.

Gele kerstman

Ook voor wat kerstgrappen en -grollen ben je bij Disney Plus aan het juiste adres. Zo zijn er maar liefst 17 kerstspecials van ‘The Simpsons’ aan het aanbod toegevoegd. Ook kan je liggen rollebollen op de grond van het lachen met acht speciale kerstafleveringen van ‘America’s Funniest Home Videos’.

Concurreren met Netflix en Amazon Prime

Met het nieuwe streamingplatform gaat Disney de concurrentie aan met andere grote spelers zoals Netflix, Play (More), Amazon Prim Video en Apple TV+, al is Disney Plus een stuk goedkoper dan de concurrentie. Bij Netflix betaal je 11,99 euro per maand voor het standaardabonnement waarbij je op twee schermen tegelijkertijd kan kijken. Play van Telenet kost dan weer 11,95 euro en 24,95 euro (Play More) per maand.

