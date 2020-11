Black Friday dient zich aan als de grootste ooit in België

De coronacrisis heeft ook onze shopgewoontes stevig op z’n kop gezet. Tijdens de eerste lockdown kochten veel Belgen voor het eerst online, een trend die zich ook tijdens en na de zomer doorzette. Volgende week vrijdag vindt Black Friday plaats. Deze van oorsprong Amerikaanse ‘feestdag’ belooft anno 2020 een recordeditie op te tekenen. Dat blijkt ook uit onderzoek van shoppingspecialist Klarna.



Black Friday wordt beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstaankopen. De term komt overgewaaid vanuit de VS, waar ‘zwarte vrijdag’ de dag na Thanksgiving valt, wanneer de meeste werknemers een dag vrijaf hebben. Om de mensen naar de winkels te trekken, komen veel winkels met aanbiedingen op de proppen.

Opmars in België

Ook in ons land geraakt de feestdag der shoppers meer en meer ingeburgerd. Maar liefst 79% van de 18-24 jarigen hoopt producten tijdens Black Friday of Cyber Monday (het kleine broertje voor online winkels) met korting te scoren. Dat blijkt uit een studie van Klarna in samenwerking met iVox. Voorts plant maar liefst 59% van de Belgen die al eens online shopte naar eigen zeggen een aankoop en 35% geeft aan dat ze dit jaar meer zullen aankopen door de corona crisis.

De meeste populaire categorieën zijn elektronica (28%) of kledij (27%), gevolgd door beauty artikelen (23%) of huishoudelijke apparatuur (20%). Vooral eindejaarscadeaus zijn on hot demand tijdens Black Friday en Cyber Monday: 39% stelt dat ze deze dagen aangrijpen om online eindejaarscadeaus te kopen. Voor de leeftijd 25-34 stijgt dit tot 54%.

Effect van corona

Dat er sprake is van een algemeen corona-effect bij online shoppen is onbetwistbaar: 88% geeft aan evenveel of meer uit te geven sinds de pandemie waarvan de helft stelt dat ze ook in de toekomst ook meer online zullen shoppen. Dat geldt niet enkel voor de youngsters: bijna 40% van de 55- plussers zal ook in de toekomst meer online blijven shoppen, voor de categorie 25-34 jaar loopt dit op tot 63%.

‘2 kopen, 1 betalen’ favoriete online deal van Belg

De Belg is gevoelig aan online kortingen. Opvallend verschil: bij de mannelijke respondenten zegt slechts 69% dat ze gevoelig zijn voor kortingen, bij de vrouwelijke respondenten is dat zo’n 75%. Belgische online shoppers laten zich het meest overtuigen door “2 halen, 1 betalen” (59%) of een vaste basiskorting (57.3%).