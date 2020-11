Awardwinnende regisseur maakt documentaire over 200 jaar oude whisky (video)

Om de 200ste verjaardag van Johnnie Walker te vieren, heeft niemand minder dan Anthony Wonke een documentaire gemaakt over het whiskymerk. Je kan ‘The Man Who Walked Around the World’ van de BAFTA-winnaar bekijken via Discovery.

In navolging van zijn documentaire over ‘s werelds grootste sportster ‘Ronaldo’ en na de documentaire over Star Wars in ‘The Director & The Jedi’, raakte de BAFTA-winaar Anthony Wonke geïnspireerd om zijn camera te richten op ‘s werelds grootste merk van Schotse whisky. Zijn fascinatie voor het merk groeide nadat hij de bekende ‘Walking Man’ zag verschijnen in talrijke films, muziekvideo’s en bars tijdens zijn reizen rond de wereld. ‘Het symbool van de ‘Walking Man’ is werkelijk overal aanwezig. Het logo krijgt zo zijn eigen betekenis. Het gaat verder dan een merk, Johnnie Walker is een echt icoon”, aldus Wonke.

‘The Man Who Walked Around the World’ vertelt het verhaal van het bekende whiskymerk, van de oorsprong tot de rol die het heeft gespeeld in enkele legendarische Hollywoodfilms en zelfs de muziek waarop verschillende generaties dansten. De documentaire gaat dieper in op de wereldwijde culturele impact van whisky en neemt de evolutie van het merk over de afgelopen 200 jaar onder de loep. Het begon immers allemaal in een lokale kruidenierszaak in Schotland. “Het was een geweldig avontuur om voor deze documentaire door jaren aan materiaal te gaan en te spreken met mensen uit alle lagen van de samenleving – acteurs, muzikanten, barmannen, artiesten, activisten en nog veel meer. Het is een fantastisch verhaal”, besluit Wonke.

De volledige documentaire kan je bekijken op de kanalen van Discovery.