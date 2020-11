‘The Masked Singer’-kijkers merkten iets op bij Julie Van den Steen: “Ze is verliefd op hem”

Heel wat kijkers van het populaire programma ‘The Masked Singer’ vonden dat Julie Van den Steen (28) zich opvallend gedroeg toen Wolf ontmaskerd werd als Kevin Janssens (41). Sommigen denken zelfs dat ze stiekem iets voor hem voelt. “Je zag het in haar ogen”, klinkt het.

Meer dan twee miljoen kijkers zagen twee weken geleden wie er achter de drie laatste maskers verscholen zaten. Zo ontdekten we dat Kevin Janssens wekenlang in het kostuum van Wolf zat. Sean Dhondt en Karen Damen gokten dat juist, terwijl Julie Van den Steen haar geld zette op Kobe Ilsen.

Fonkelende ogen

Toen hij het masker afdeed, viel haar mond dan ook open van verbazing. Maar sommige kijkers vonden dat ze zich op dat moment anders dan anders gedroeg. “Haar ogen fonkelden” en “Je zag in haar ogen dat ze verliefd op hem is”, klonk het op sociale media.

Verleiden

Het feit dat Kevin dan ook nog eens vermeldde dat hij single is, deed heel wat fans er op haar Instagram op los insinueren. “Jij en die Wolf, er was energy, zenne”, “Dat wordt een koppel, hoe die elkaar aan het verleiden waren, amai!” en “Girl, zeg aub dat je Kevin mee uit gaat vragen. Want jullie zouden zo goed bij elkaar passen!”, lezen we onder meer.

Relatie beëindigd

In september raakte bekend dat Julie gebroken had met haar vriend waarmee ze een goed jaar samen was. De opnames van ‘The Masked Singer’ dateren van voordien, wat de vermoedens nog meer doet oplaaien. TV Familie vroeg haar om een reactie, maar ze wenste niet te reageren.

Herbekijk hier de reactie van Julie als Wolf ontmaskerd wordt: