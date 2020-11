Severien uit ‘Boer zkt Vrouw’ is op zoek naar liefde: “Laat de mannen nu maar moeite doen voor mij”

Herinner je je Severien nog? Zij liet het hart van boer Jeroen aanvankelijk sneller slaan, maar uiteindelijk liet hij haar zitten voor een andere vrouw. Nu doet ze zelf een oproep en mogen geïnteresseerde mannen haar contacteren.

Twee jaar geleden probeerde Severien het hart van Jeroen te veroveren in ‘Boer zkt Vrouw’. Jeroen stak niet onder stoelen of banken dat ze meteen zijn favorietje was en koos uiteindelijk ook voor haar. Niet veel later dumpte hij haar echter voor ene Kimberly.

Geen spijt

Pijnlijk voor Severien, al heeft ze geen spijt van haar deelname. “Ik kijk daar positief op terug. Het was een avontuur. Ik heb er leuke dingen meegemaakt, maar kende wel een minder leuke afloop. Ik heb zeker en vast geen spijt en ik zou niet tegen mensen zeggen dat ze niet moeten meedoen. Je moet echter wel recht in je schoenen staan als je eraan meedoet”, vertelt ze in ‘Up to Date’.

Relatie op de klippen

Intussen heeft ze even een relatie gehad met een collega, maar ook dat liep niet goed af. “Toen ik voor mijn job naar de Kempen ben verhuisd, heb ik een relatie gehad met iemand die ik op het werk heb leren kennen. Ik dacht dat hij de perfect man was, maar helaas, ik ben weer single. Ik ben mijn vorige relatie nog een plaats aan het geven. Voor mij was dat een heel belangrijke relatie”, klinkt het.

Op zoek naar trouwe man

Nu draait ze de rollen om en geeft ze geïnteresseerde mannen de kans om haar te leren kennen. “Ik laat nu de mannen op mij afkomen. Ik heb al heel veel moeite gedaan, laat nu maar de mannen moeite doen voor mij. Wie zijn stoute schoenen wil aantrekken en een briefje wil schrijven, mag dat”, knipoogt ze.

Voor de heren die een poging willen wagen: Severien is een avontuurlijke jongedame met een passie voor reizen. Ze zoekt een man die trouw is, respectvol, en klaar voor een gezin. Een briefje schrijven kan naar:

Up to Date

Severien

Medialaan 1

1800 Vilvoorde