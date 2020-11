Ondeugend hondje komt net van hondensalon, maar blijft niet lang proper: “Lijkt wel een smurf!” (foto)

Een hond die net van het hondensalon komt, wil je best zo lang mogelijk proper houden. Maar sommige hondjes zijn zo ondeugend dat ze er alles aan doen om zo snel mogelijk weer naar de hondenkapper te mogen. In het geval van het Schotse hondje Rosie betekende dat dat ze zichzelf tot smurf omtoverde.

Je houdt je hond maar beter strak aan de leiband wanneer je liefste viervoeter net brandschoon en fris uit het hondensalon komt. Eén modderige plas op de weg, en die hagelwitte vacht verdwijnt even snel als de 50 euro uit je portefeuille bij de hondenkapper.

Baasje Tracey Collin weet er alles van, zo vertelt ze in Daily Mirror. Haar 7-jarige Bichon frisé Rosie had dan wel de weg naar huis overleefd, maar minder dan 24 uur na haar bezoekje aan het hondensalon was ook Rosies vacht niet meer vlekkeloos. Het hondje dacht in de vuilbak een lekker blauw snoepje gevonden te hebben, maar dat sloeg tegen. Het resultaat is wel hilarisch, bewijst de foto hieronder.

Inktpatroon

“Het lijkt wel een smurf”, riep baasje Tracey naar eigen zeggen uit toen ze Rosies blauwe snoetje zag. Voor haar neus lag een blauw inktpatroon, dat Rosie vakkundig uit de vuilnisbak van de keuken had gevist. De koddige viervoeter zat niet alleen op haar kopje onder de smurfeninkt, maar ook haar pootjes en nagels waren besmeurd.

Guess who decided to eat the inkjet cartridge? pic.twitter.com/qYWpemcRBZ — Dave M (@SpotTheLoon2010) November 16, 2020

Tracey zette haar smurf meteen in bad om vlekken in huis te voorkomen, maar haar echtgenoot bracht Rosie voor de wasbeurt wel weer terug naar het hondensalon. En aan Rosies ondeugende blik te zien vond die een extra beurt onder de haardroger niet zo erg.