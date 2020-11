Nieuw-Zeeland wil einde maken aan deze vieze gewoonte van internationale backpackers

De regering van Nieuw-Zeeland heeft maatregelen aangekondigd tegen rondtrekkende toeristen die hun behoefte doen aan de kant van de weg. Inwoners klagen er al lang over vakantiegangers die rondtuffen in campers zonder toilet en uitwerpselen achterlaten in de openbare ruimte.

Volgens minister van Toerisme Stuart Nash past wildkakken niet bij het “100 procent pure” imago van zijn land. Internationale bezoekers moeten volgens hem rekening houden met nieuwe regels als de grenzen heropenen. “Zich ontlasten aan de kant van de weg en aan het water is niet waar wij als land voor staan”, benadrukte de minister op een conferentie over toerisme. Hij wees tevens op de bijbehorende kosten en de impact op het milieu.

De minister adviseerde toeristen om in de toekomst zijn voorbeeld te volgen voordat ze het natuurschoon in zijn land gaan bewonderen: “Ik ga altijd voor ik thuis vertrek.” Nash wil reizigers verbieden om kampeerwagens zonder toilet te huren – iets dat vandaag vaak wel gebeurt. Maar het land lijkt in het algemeen genoeg te hebben van backpackers en hun vieze gewoonten.

Toerisme voor de vermogenden

Na de coronacrisis wil het toerismebeleid van Nieuw-Zeeland zich focussen op “zij die significante waarde toevoegen aan ons land”. En dat mag je gerust letterlijk nemen. Volgens Nash is de ideale toerist iemand die “business class of premium economy” vliegt, een helikopter kan huren en eet in een toprestaurant. Op die manier hoopt de minister ook snel het financieel gat van de sputterende toerismesector te dichten. Nieuw-Zeeland haalde in 2019 zo’n 6% van zijn BBP uit toerisme, de grootste exportindustrie van het land.

Dat wil echter niet zeggen dat de grenzen gesloten worden voor wie geen miljoenen op zijn bankrekening heeft staan. Maar alle marketing zal wel gericht zijn op “vermogende individuen die op dit moment op zoek zijn naar een stukje paradijs terwijl ze in lockdown zitten in New York of Londen of Berlijn of Parijs”, aldus Nash. “Zij kijken naar hier en zien dat er bij ons 30.000 mensen zonder masker bij een rugbywedstrijd zitten en zeggen: ‘Ik wil daar een stukje van’”, verwijst Nash naar het feit dat het land amper nieuwe coronabesmettingen telt.