Do’s-and-don’ts bij het kopen op de verhitte huizenmarkt

De huizenmarkt is al langer verhit en de coronapandemie zal daar weinig verandering in brengen. Zowel kandidaat-kopers als -huurders hebben aangegeven dat ze na de lockdown gewoon hun zoektocht naar een nieuwe woning zullen starten of hervatten. Ook Axa Bank verwacht geen negatieve impact op de vastgoedprijzen, waardoor de vastgoedmarkt onder impuls van de lage hypotheekrente verder verhit. En dat brengt toch wel een aantal aandachtspunten met zich mee.

Inzicht in eigen wensen en verwachtingen

Veel mensen gaan op zoek naar hun droomwoning, maar moeten uiteindelijk concluderen dat die niet te vinden is. Iedereen heeft nu eenmaal andere verwachtingen en de kans is klein dat iemand het heeft gedaan zoals jij het wil. Gelukkig kan je een woning vaak later nog naar je hand zetten. Daarom is het beter om te werken met een duidelijke wensenlijst waarbij je meteen ook aangeeft hoe zwaar sommige wensen doorwegen. De keuken kan je bijvoorbeeld altijd nog vervangen, maar een bushalte poot je niet eigenhandig in je straat neer.

Snel reageren is de boodschap

Vastgoedmakelaars zeggen wel eens dat een huis na zes maanden verbrand is. Het staat al zo lang te koop dat potentiële kopers argwaan krijgen. Het toont meteen ook aan dat huizen vaak snel van de hand gaan. Daarom is het belangrijk om er steeds als de kippen bij te zijn.

Bekijk regelmatig immowebsites of stel automatische meldingen in. Neem bij interesse ook meteen contact op met de makelaar en plan zo snel mogelijk een bezichtiging in. Denk daarbij in dagen en wacht zeker geen week. Maandag bellen en zaterdag gaan bezichtigen? Dan kan het al te laat zijn.

Opletten met gesloten omslagen

Steeds vaker wordt er gewerkt met gesloten omslagen, zeker bij huizen met een tuin. Op de kijkdag brengen verschillende kandidaten dan een bod uit en op het einde van de dag kiezen de verkopers er het winnende bod uit. Daarvoor wordt dan een modeldocument gebruikt. Dat document bevat echter zelden een opschortende voorwaarde tot het verkrijgen van het krediet. Hierdoor lopen kandidaat-kopers grote risico’s en riskeren ze zware schadevergoedingen te moeten betalen wanneer ze uiteindelijk geen hypotheek krijgen. Het is belangrijk dat je vooraf even bij de bank langsgaat en goed weet wat je budget is zodat je achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Besparen op aankoopkosten

Bij de aankoop van een huis komen er heel wat kosten kijken. Het ereloon van de notaris, de registratiebelasting, de overschrijving op het hypotheekkantoor et cetera. Toch zijn er gelukkig nog een aantal manieren om te besparen op deze aankoopkosten.

Goed vergelijken en onderhandelen is van het grootste belang, want vaak kunnen banken echt nog wat lager dan hun eerste voorstel. Let wel op wanneer je eveneens verzekeringen, zoals de schuldsaldoverzekering, bij hen moet afsluiten. De korting wordt dan wel vaker gerecupereerd via die duurdere verzekering. Een hypotheek met hulp van de ouders is een oplossing, waarbij de ouders zich borg stellen voor de terugbetaling.

Vraag ten slotte altijd na of een hypothecaire volmacht een optie is. Op het bedrag van de hypothecaire inschrijving betaal je 1% registratierechten dus hoe lager dat bedrag is, hoe beter. Steeds meer banken staan hypothecaire volmachten tot 50% van het geleende bedrag toe als je ook zelf spaarcenten investeert.