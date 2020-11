Dit is de meest sexy man van 2020 (foto’s)

Het Amerikaanse tijdschrift People heeft voor de 36e keer een man tot “Sexiest man alive” uitgeroepen. Dit jaar valt de eer te beurt aan acteur Michael B. Jordan. Hij neemt de fakkel over van zanger John Legend.

We kennen de 33-jarige Amerikaanse acteur Michael B. Jordan vooral van series als ‘The Wire’ en ‘Lie To Me’, maar nu dus ook even als de meest sexy man op aarde. Althans, dat is hij volgens het Amerikaanse tijdschrift People. “Het is een cool gevoel”, zegt Jordan, die uitlegt dat mensen beweerden dat hij die titel het enige ding was dat hij waarschijnlijk nooit zou krijgen.

Michael B. Jordan Is PEOPLE’s Sexiest Man Alive 2020: ‘The Women in My Family Are Proud of This One’ https://t.co/RcwUKqAUYn (@michaelb4jordan) pic.twitter.com/SEAZTl13xs — People (@people) November 18, 2020

“Het is een goede club om deel van uit te maken”,gaat Jordan verder. Die club bestaat uit namen als acteurs Brad Pitt, George Clooney, Bradley Cooper en, meer recent, Idris Elba en Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Vorig jaar mocht de 41-jarige zanger John Legend het kroontje dragen. Acteur Mel Gibson was in 1985 de eerste man die als het meest sexy ter wereld werd beschouwd.