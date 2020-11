Werk vinden in eigen streek? Dat kan via een mobiele opleiding in je buurt

Je wilt werk in eigen streek? Je verplaatst je liever niet voor een opleiding? En je investeert graag tijd en inzet in een cursus, maar geen geld? Dat kan! In dit artikel lees je hoe je werk kan vinden via de gratis mobiele opleidingen van VDAB.

Saïd kon maar geen job vinden en sprak onvoldoende Nederlands. En toch… «Nu werkt hij al een jaar als aluminiumconstructeur bij een werkgever bij hem om de hoek”, vertelt Johan Van Hecke. “Hij maakt ramen en deuren. En hij verstaat en spreekt steeds beter Nederlands.»

Saïd is een fictieve naam voor een jonge man die werk vond na een mobiele opleiding. Johan is de echte naam van de coördinator voor deze opleidingen van VDAB. Na elke opleiding die Johan organiseert, ziet hij mensen als Saïd een job vinden.

5 voordelen van dit soort opleiding

Als VDAB en je gemeente binnenkort een mobiele opleiding organiseren bij jou in de buurt, mag je niet twijfelen. Stap in zo’n opleiding en geniet van deze 5 praktische voordelen

Voordeel 1: professionele praktijkopleidingen voor bijvoorbeeld dakwerker, poetshulp, gevelreiniger, wegenbouwer,… «Je leert van ervaren instructeurs”, zegt Johan. “Zij kennen het vak en passen zich aan aan de inhoud die door de bedrijven wordt gevraagd.» VDAB werkt samen met gemeenten, sectoren en partners om goed lesmateriaal te voorzien. «Vaak organiseren we de opleidingen in een technische school.»

Voordeel 2: dichtbij huis.

«We organiseren opleidingen voor regionale knelpuntberoepen”, legt Johan uit. “Deze opleidingen richten zich op werkzoekenden die in de buurt wonen of zelfs mensen die al in stage of opleiding zijn in het bedrijf op maximum 20 km van hun woonplaats.»

Voordeel 3: direct kans op een job.

Voor elke cursist is er een vacature. Dit geeft werkzekerheid. «Tijdens de opleiding ga je op stage in een bedrijf dat mensen zoekt. Slaag je in de opleiding, dan heb je werk. Zo vindt 80% van de mensen die een mobiele opleiding beëindigen een job in een niche- of knelpuntberoep.»

Voordeel 4: gratis.

Wie zich inschrijft, hoeft niets te betalen. «Omdat ook de opleiding in eigen streek plaatsvindt, heeft een cursist zelfs geen verplaatsingskosten. Zo verlagen we de drempel sterk.»

Voordeel 5: leer wat bedrijven echt nodig hebben.

Bedrijven bepalen mee de inhoud van het programma voor hun concrete vacatures. Zo leer je enkel wat je nodig hebt. «Op de werkvloer word je goed begeleid door een peter of meter. Zij zorgen ervoor dat je meteen goed meedraait», besluit Johan.

Zijn er mobiele opleidingen in jouw buurt?

Je leest het in het informatieblaadje van jouw gemeente.