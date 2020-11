De werkdag van Silvia De Kegel

Silvia De Kegel werkt bij de klantendienst van Telenet. Ze bekommert zich zowel om de telefonische en schriftelijke communicatie en staat dagelijks in contact met de zakelijke klant. Ben je benieuwd wat dat allemaal inhoudt? Silvia overloopt graag haar dag voor je.

07u45

Om hoelaat we precies beginnen, hangt af van onze shift. Ik begin graag een kwartier op voorhand om belangrijke interne mails te bekijken. Als er bijvoorbeeld technische problemen zijn, ben ik daar zo al van op de hoogte.

08u00

Vandaag ben ik verantwoordelijk voor de dispatch, wat betekent dat ik de mails die we binnenkrijgen verdeel. Ik zorg ervoor dat de berichten bij de juiste teams belanden. Op andere dagen behandel ik vragen dan weer van A tot Z.

11u00

Op momenten waarop het erg druk is, val ik in en sta ik rechtstreeks in contact met de klant. Zo slagen we er in om alle vragen een end-to-end-afwerking te bieden en tegelijk onze aandacht en betrokkenheid te behouden in elk contact met onze klanten.

12u00

Sinds de coronacrisis werk ik van thuis uit. Mijn middagpauze ziet er dus anders uit dan vroeger. Ondanks dat Telenet ervoor zorgde dat iedereen een eigen laptop heeft en optimaal van thuis kan werken, mis ik het rechtstreekse contact met mijn collega’s soms wel.

14u00

Nu ik van thuis uit werk, gebeurt het weleens dat mijn kinderen van twee en vier me tijdens het werk onderbreken. Gelukkig hebben onze zakelijke klanten hier veel begrip voor. Iedereen zit tenslotte in hetzelfde schuitje.

16u30

Ik sluit mijn werkdag af. Morgen ziet er weer helemaal anders uit dan vandaag, maar dat maakt deze job net zo boeiend.