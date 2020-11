Een op de vier Belgen begrijpt niet wat er op zijn loonbrief staat

Tijdens een nationaal onderzoek bij 650 Belgen, uitgevoerd door iVox in opdracht van Prato, is gebleken dat 26,8% niet alles begrijpt wat er op zijn of haar loonbrief staat. Veel aandacht krijgt de brief ook niet: zeven op de tien Belgen kijken er zelfs meestal helemaal niet naar.

Wie vandaag aan het werk is, ontvangt regelmatig een loonbrief. Sommigen op maandbasis, anderen krijgen wekelijks een overzicht. Maar wat er in die brief staat is niet voor iedereen even duidelijk. Bij 26,8% van de ondervraagden heerst er onduidelijkheid over de inhoud. Bij jongere werknemers (34 jaar en jonger) is dat maar liefst een op de drie. Verder valt ook op dat de resultaten regiogebonden zijn: vooral werknemers uit het Brusselse hebben moeite met het begrijpen van hun loonbrief.

Niet onlogisch

Voor Joris Peumans, CEO van Prato, zijn de resultaten niet zo verrassend: «Dat is niet onlogisch. Enerzijds kijken veel mensen gewoon naar het bedrag dat onderaan staat en dat ze als nettoloon op hun rekening krijgen gestort. De berekening is voor hen minder van tel. Anderzijds is het ook geen eenvoudige materie: België heeft – na Frankrijk en Italië – de derde meest complexe loonberekening ter wereld. Het is zelfs voor doorwinterde HR-specialisten ook niet altijd duidelijk.»