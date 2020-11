De werkdag van Lotte, rechercheur bij Politie Antwerpen

08.00

Eerste werk: kindjes veilig afzetten aan de crèche en op school. Vaak moet ik hier al mijn bemiddelingstechnieken en overtuigingskracht aan een eerste test onderwerpen…

09:00

Op kantoor overloop ik mijn e-mails en bereid ik met een collega de verhoren voor. Ik werk voor het team eigendommen: we krijgen voornamelijk te maken met diefstallen in woningen.

09:30

Ritje naar de gevangenis om onze verdachte op te halen. Alles verloopt uiteraard

coronaveilig. Het eerste verhoor gaat vlot: een bekentenis van de feiten. Meer hebben we niet nodig!

12.00

Snel een slaatje eten want hierna staat alweer een tweede verhoor op de planning.

15.00

Ik leg alles klaar voor de actie van morgen met de collega’s van de drugsafdeling. Het is altijd leuk om even iets anders te kunnen doen en te assisteren waar nodig. Daarna moeten we nog even naar buiten voor een buurtonderzoek van feiten die net binnenkomen. Ik zal wat later thuis zijn dan verwacht!

Wil jij de stad ook een stukje veiliger maken? Politie Antwerpen is op zoek naar inspecteurs én naar collega’s achter de schermen. Surf naar politieantwerpen.be/jobs en ontdek welke vacature voor jou geknipt is.