De getuigenis van een deelnemer aan een klinische studie

Sébastien, een veertiger, heeft sinds 2014 deelgenomen aan een tiental klinische studies in de Pfizer Clinical Research Unit (PCRU) in Brussel. Hij vertelt over zijn ervaring.

Hoe kies je aan welke studies je deelneemt?

«Als ik een studie kies, is het financiële aspect niet het eerste wat me interesseert. Ik kijk eerst naar de periode en de duur. Dan naar het soort medicijn dat toegediend wordt, de dosering en wat het moet behandelen. Alles wordt heel gedetailleerd uitgelegd.»

Hoe combineer je je deelname aan die studies met je werk?

«Ik werk als uitzendkracht in de filmsector. Gedurende enkele maanden kan ik heel veel werk hebben en dan een maand of twee niks. Omdat ik in de Pfizer-databank zit, krijg ik een e-mail als een studie overeenkomt met mijn profiel. Meestal is dat drie tot zes weken op voorhand. Ik lees de informatiefiche en contacteer het inschrijvingskantoor als de studie me interesseert.»

Hoe breng je je tijd door in de PCRU?

«In de PCRU heb je kranten, tijdschriften en boeken in alle talen, zelfs in het Japans. Er zijn ook gezelschapsspelletjes, computers, videogames, een biljart, een kicker en een cinemazaal. Je kan er echt een soort pauze van maken, in een bubbel. Daarom zijn de deelnemers vaak studenten die hun leerstof herhalen voor een examen. De Zen Room of meditatieruimte is perfect om te studeren.

Natuurlijk moet je je aan enkele interne regels houden, door bijvoorbeeld enkel te eten wat je voorgeschoteld krijgt op vaste uren, voornamelijk water te drinken en bepaalde voedingsmiddelen te vermijden. Maar buiten dit protocol heb je veel vrije tijd. Eigenlijk is het een beetje zoals vakantie. Iedereen zou het minstens één keer moeten meemaken.»

Een tip voor nieuwe deelnemers?

«Als je overweegt om deel te nemen aan een klinische studie, begin dan net als ik met een vrij korte studie van ongeveer een week, liefst in de winter. Als je start met een studie van drie weken in juni, riskeert het moeilijker te zijn als nieuwkomer. Ook al wordt alles in het werk gesteld voor je veiligheid, comfort en welzijn.»

De financiële compensatie hangt af van verschillende factoren, waaronder de duur van het verblijf in de eenheid in Brussel. Ze bedraagt gemiddeld €184 per dag en wordt beschouwd als een onderzoekspremie (niet belastbaar). Ook de vervoerkosten worden betaald.

