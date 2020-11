Krijg een premie voor het vervangen van je oude gasketel

Wist je dat je in België kan profiteren van een premie als je je oude gasketel vervangt? Naast deze premie van minstens € 500 voor verwarming en/of € 200 voor warm water, bespaar je ook nog eens op je energiefactuur.

In Vlaanderen en Brussel is het verplicht je gasketel om de twee jaar te onderhouden. Dit geldt ook in Wallonië, behalve voor ketels met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 100 kW. Die moeten om de drie jaar een onderhoud krijgen. Zo’n onderhoud voorkomt niet alleen pannes, maar vermindert ook het verbruik van het toestel.

Is je gasketel ouder dan 20 jaar?

Als je gasketel meer dan 20 jaar oud is, kan je overwegen hem te vervangen. Zelfs een goed onderhouden ketel veroudert en wordt minder efficiënt. Tegelijkertijd verschijnen er betere en energiezuinigere modellen op de markt. Misschien wist je het niet, maar er bestaat een premie om je oude ketel te vervangen. Die wordt toegekend door Gas.be en is geldig voor de vervanging van een aardgastoestel dat vóór 1 januari 2000 in België werd geïnstalleerd. Om ervan te kunnen profiteren, moet je oude ketel dus meer dan 20 jaar oud zijn. Deze premie bedraagt minstens € 500 voor verwarming en/of € 200 voor warm water.

De voordelen van een nieuwe ketel

Maar dat is niet alles. Door je oude gasketel te vervangen door een nieuwer, efficiënter model verbruik je minder. En dat zie je meteen op je factuur. Een nieuwe ketel bespaart je al snel enkele honderden euro’s per jaar. Dat verschil kan oplopen tot 700 euro op je jaarlijkse energiefactuur. Je oude ketel vervangen is dus goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Een nieuwe gascondensatieketel stoot 30 à 48% minder CO2 per jaar uit. Om nog maar te zwijgen van het feit dat je hem kan combineren met een hernieuwbare energiebron, voor een hoger rendement.

Tot slot zijn nieuwe ketels niet alleen zuiniger, maar ook krachtiger, compacter en stiller. Er zijn dus heel wat voordelen verbonden aan het vervangen van je ketel.

Heb jij recht op de vervangpremie? Kijk op https://premie.gas.be/nl/premie

Klik hier om een erkende Cerga-installateur in je buurt te vinden.