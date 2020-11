Veerle uit ‘Boer zkt Vrouw’ vermoedt dat Thibaut haar om DEZE reden liet zitten

Wat een jammerlijke ervaring is het uiteindelijk geworden voor Veerle. Haar Thibaut heeft haar na twee maanden verlaten. Een duidelijke reden had hij daar niet voor, al heeft Veerle zo haar vermoedens…

Twee weken geleden zagen we hoe Veerle resoluut koos voor Thibaut (33) ten koste van Nelis. Gisteren bleek dat Thibaut na twee maanden de stekker uit hun relatie heeft getrokken. Totaal onverwacht, want er waren zelfs plannen om te gaan samenwonen. “Thibaut en ik zouden gaan samenwonen. En we hadden in de buurt ook al stal- en trainingsaccommodaties geregeld voor zijn paarden. Als je al die plannen maakt, moet je toch vrij zeker van je stuk zijn?”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Hele week gehuild

Niet dus. Via de telefoon liet hij haar weten dat hij niet meer verder wilde met haar. “Twee dagen eerder had hij nog gezegd hoe hard hij uitkeek naar het moment dat wij eindelijk meer samen zouden zijn. En toen belde hij ineens om te zeggen dat hij het niet meer zag zitten. Zijn gevoelens waren toch niet sterk genoeg om de sprong te wagen, zei hij. Ik begrijp het nog altijd niet. Nu kan ik erover praten, maar ik heb een hele week gehuild omdat ik het helemaal niet had zien aankomen”, klinkt het.

Meer interesse in paardengebeuren

De 30-jarige paardenboerin kreeg dus geen al te duidelijke uitleg voor zijn keuze. Maar volgens Veerle is er meer aan de hand. “Thibaut zag het hele pakket – inclusief mijzelf – wel zitten, denk ik, maar ik vrees dat hij zich voor een stuk verloren heeft in de zaken rondom mij. Naar mijn gevoel is hij rijkelijk laat tot dat besef gekomen”, besluit ze.