MOVIES. Anthony Daniels, de enige echte C-3PO, is te horen in ‘LEGO Star Wars Holiday Special’

Quizvraag: welke acteur heeft als enige in alle negen ‘Star Wars’-films meegespeeld? Antwoord: Anthony Daniels, altijd bereid om in het blinkende pantser van robot C-3PO te kruipen. We horen hem dus ook in ‘LEGO Star Wars Holiday Special’, de nieuwe animatiefilm op Disney+. Gesprek met een legende!

In 1978 was er ook al een kerstspecial van ‘Star Wars’. Een buitenbeentje volgens de fans.

Anthony Daniels: «Ja, maar deze keer is het met LEGO! (lacht) Ik moet toegeven dat ik eerst begon te lachen toen de producenten me erover aanspraken. Ik kon niet geloven dat iemand in Hollywood dat hoofdstuk weer wou openslaan. Die special uit 1978 zette veel mensen op het verkeerde been omdat hij zo surrealistisch was. Deze heeft echter charme te koop. Ik geniet ervan om de verbanden tussen ‘Star Wars’ en andere werelden te verkennen. C-3PO heeft door de jaren heen al veel meegemaakt. Hij heeft zelfs in de ‘Muppet Show’ gezeten! Ik hoop dat het nog lang mag blijven duren.»

Jij bent erbij sinds het prille begin. Vind je het jouw taak om te waken over de visie van George Lucas?

«Ik ga ermee door omdat ik het leuk vind om werk te hebben. (lacht) Maar ik vind het wel mijn plicht om bij C-3PO te blijven. De saga evolueert, en dat is goed. Maar soms verliezen de producenten wat te veel de essentie van die eerste film uit het oog. Het maakt niet uit of het een film is of een game, je moet trouw blijven aan de geest van de serie. Ik ben er niet door geobsedeerd, maar ik kan wel zeggen of C-3PO iets zou doen wat in het script staat of niet. En als scenaristen redelijk, slim en intelligent zijn, luisteren ze naar mij.» (lacht)

C-3PO staat erom bekend dat hij snel verontwaardigd is. Ben je ook zo?

«Als je dat aan mijn vrouw vraagt, zal ze dat ten stelligste ontkennen! (lacht) Maar ik ben soms wel slecht gehumeurd, ja. Ik vind de loyaliteit van C-3PO echter zeer ontroerend, zelfs als aanhangers van de Dark Side ervan profiteren. Los daarvan denk ik dat ik minder dwangmatig ben dan C-3PO. Ik ben nogal wanordelijk en daar staan de mensen soms van versteld.»

Stanislas Ide