Deze tweedehands items kopen we massaal tijdens de lockdown

Vlamingen maken er het beste van thuis. Een gedeeltelijke lockdown en regenachtig herfstweer zetten Belgen massaal aan het fitnessen, haken en breien. Dit blijkt uit een data-analyse van 2dehands. Dat we minder gaan werken betekent dus geenszins dat we ook minder om handen hebben.

Wat moet een mens de hele dag als we verplicht zijn om thuis te blijven. Van een bezoekje aan je stamkroeg is geen sprake en ook je wekelijkse sportlessen werden geannuleerd. Je voelt je echter schuldig als je te veel geld uitgeeft dezer dagen, want de toekomst is onzeker en je weet maar nooit wanneer je zonder werk komt te zitten. De oplossing? Tweedehands kopen. Voor een fractie van de oorspronkelijke prijs haal je alles in huis wat je nodig hebt voor je nieuwe hobby. En dat hebben we maar al te goed begrepen, zo blijkt.

Sporty Spice

Het aantal zoekopdrachten naar sport en fitness steeg met meer dan 50% (van 429.906 naar 658.009). Het zoekgedrag naar een loopband is in de afgelopen twee maanden bijna 60% gestegen (55.900 keer vs. 35.255 in 2019). Naar een hometrainer werd ruim 43.533 keer gezocht vs. 24.297 keer in dezelfde periode in 2019 (+79%). Ook het zoekgedrag naar een crosstrainer (25.223 vs. 15.454) steeg hard. Wie minder sportief is aangelegd, vult zijn dagen blijkbaar met handwerk: het zoekgedrag naar breien en haken verachtvoudigde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (9.897 versus 1.086).

Bezigheidstherapie

De verlengde herstvakantie zorgt ervoor dat ook kinderen op zoek zijn naar manieren om zich binnenhuis bezig te houden: Lego blijkt favoriet, met een stijging van maar liefst 126% in het aantal zoekopdrachten (235.308 t.o.v. 103.957), maar ook de Nintento Switch blijkt gegeerd (+26%, van 54.993 naar 69.382).

Vroege Kerst

Opvallend: uit de data blijkt dat mensen nu al meer dan 20.000 keer meer zochten naar kerstartikelen dan in dezelfde periode vorig jaar. Een stijging van maar liefst 48%. Aleksandra Vidanovski, woordvoerder van 2dehands: “Mensen proberen deze tijd gezellig door te komen. Dat zien we terug in allerlei dingen die je thuis kunt doen, van knutselen tot fitnessen. En ook Kerst begint bij ons al vroeg dit jaar…”