Deze Amerikaanse stad steekt je geld toe als je er heen verhuist

Altijd al in het Amerikaanse Tulsa willen wonen? Dan hebben we goed nieuws: Tulsa, gelegen in de ‘far west’ staat Oklahoma, wil jóu namelijk ook heel graag hebben. Zo graag dat ze geld toe geven als je er heen verhuist.

“Hey remote workers! We betalen jullie als je komt werken vanuit Tulsa. Je gaat het hier geweldig vinden!”, luidt het welkomstbericht op de website van de stad. De stad heeft een speciaal programma in het leven geroepen voor mensen die op afstand kunnen werken, om Tulsa meer divers te maken. Ook moet het de stad op de kaart zetten.

Thuiswerken door corona

Met het programma hopen ze op meer getalenteerde, gedreven mensen aan te trekken, wat de stad uiteindelijk weer ten goede moet komen. Door het coronavirus ziet de stad een immense piek in het aantal aanvragen. “In het eerste jaar van het programma hadden we 10.000 aanvragen en dat gaan we dit jaar wel overstijgen”, laat een woordvoerder van het programma weten. Volgens hem zijn veel bedrijven geswitcht naar thuiswerken, waardoor meer mensen geschikt zijn voor het programma. “We hebben al duizend aanmeldingen gehad in de afgelopen twee weken. Het is een hectische tijd voor ons.”

Al 240 mensen hebben de biezen gepakt en dat worden er volgens de woordvoerder nog veel meer. “Ik kom uit Californië en heb al sinds augustus m’n koffers klaarstaan”, laat een toekomstige inwoner weten aan News6.

10.000 dollar bonus



Als je in aanmerking komt voor het programma, kríjg je geld om in Tulsa te komen wonen. En niet zomaar wat geld, je krijgt 10.000 dollar van ze. “We snappen dat deze overstap geld kost. Daarom willen we je graag geld van te voren geven voor de verhuizing.” Een deel krijg je maandelijks en de rest aan het einde van het eerste jaar uitgekeerd.

je ook gelijk deel van de gemeenschap uitmaakt.

Mocht je nu staan te springen om je koffers te pakken; er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Je moet bijvoorbeeld binnen nu en een halfjaar kunnen verhuizen. Je moet al fulltime werken, maar dat wel op afstand kunnen doen (waardoor het dus geen probleem is dat je in Tulsa werkt) of je moet een zelfstandig ondernemer zijn. Je bent volwassen én mag werken in de Verenigde Staten.