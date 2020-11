Biostatisticus voorspelt hoe lang we nog in lockdown zullen moeten blijven

Twee weken geleden ging ons land voor de tweede keer in lockdown. Dat heeft een duidelijke impact op de coronacijfers, maar stilaan beginnen we ons af te vragen hoe lang we dit nog moeten volhouden. Biostatisticus Niel Hens deelt zijn visie op de duur van de huidige situatie.

De coronacijfers blijven onverminderd dalen. In de afgelopen week werden er gemiddeld 4.911 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld, 41 procent minder dan de week ervoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames evolueert in dalende lijn, met nu gemiddeld 440 opnames per dag tegenover 574 vorige week (-23%). Enkel het aantal sterfgevallen stijgt nog, zij het zeer licht met 190 per dag (+1%).

Heropening horeca niet voor meteen

Mogen we stilaan dromen van een einde van de lockdown of is het daar nog veel te vroeg voor? Biostatisticus Niel Hens (UHasselt) wierp in ‘De Afspraak’ zijn licht op de komende maanden. Zo vreest hij dat de horeca niet snel opnieuw zal openen. “Dat gaat nog wel even duren. Ik ben daar eerlijk gezegd niet zo positief over omdat we weten dat dat een risicovolle omgeving is. Dat heeft niets te maken met de mensen in de horeca – want die doen enorm hun best – maar het is nu eenmaal een ontmoetingsplaats. Daar zitten we zonder mondmasker, drinken we iets en wordt er al wat losser omgegaan. Dat heeft het virus graag”, klinkt het.

Lente

Wanneer presentatrice Phara de Aguirre hem vraagt of de lente een haalbare kaart is om opnieuw ‘normaal’ te leven, antwoordt hij affirmatief, al benadrukt hij dat een derde golf absoluut uit den boze is. “Ik ben positief. We moeten perspectief hebben, maar we moeten koste wat kost een derde golf vermijden. Ik denk dat we nu wel weten dat we dit traject niet meer mogen meemaken. We hebben het meegemaakt ondanks heel wat waarschuwingen. Maar als er een derde golf komt, dan zijn we de allerslechtste leerlingen van de klas. Zo’n golf zal evenwel nooit van één sector alleen afhangen, het zal om een combinatie van sectoren gaan”, besluit hij.

