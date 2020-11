‘Temptation’-Fabrizio na relatiebreuk: “Ik doe me soms sterker voor dan ik ben”

Fabrizio Tzinaridis heeft op Instagram een openhartig bericht gedeeld. Hoewel hij er soms zorgeloos en zelfverzekerd uitziet, heeft ook hij het af en toe lastig.

Twee weken geleden raakte bekende dat de 27-jarige ‘Temptation’-verleider en zijn vriendin Lotte uit elkaar zijn. Ze waren samen sinds het begin van dit jaar. Veel wilden ze niet kwijt over hun breuk, maar er was niemand anders in het spel. “Om wilde insinuaties en verhalen te voorkomen, kunnen we wel kwijt dat er geen overspel of bedrog in het spel is. Voorlopig willen we allebei liefst wat rust”, klonk het.

Kwetsbaarheid

Op Instagram vroeg een volger of Fabrizio zich soms sterker voordoet dan hij is. Hij gaf daar een heel eerlijk antwoord op. “Ik probeer zo ‘real’ mogelijk te zijn en mij te gedragen naar hoe ik me voel. Ook online. En heel eerlijk: ja, ik doe me soms sterker voor, denk ik. Of ik zie er gelukkiger uit dan ik werkelijk ben. Dat het lijkt alsof deze break-up me niets doet, bijvoorbeeld. Ik denk dat ik zelf ook niet constant kwetsbaar wil zijn op dat vlak en daarom inderdaad een soort van schild optrek. Kwetsbaarheid mag nochtans geen zwakte zijn op sociale media, maar juist een realitycheck dat we allemaal maar mensen zijn. Bekend of niet bekend, 500 volgers of één miljoen”, schrijft hij.