Teamspirit in stijl: sportieve cadeaus voor je medewerkers en zakenrelaties

Een flesje wijn, een doosje Merci of een bon voor dat ene lekkere Italiaanse restaurant met die risotto… Je medewerkers verrassen met een culinair cadeau is nooit verkeerd. Maar misschien motiveer je ze nog meer met cadeaus die ze helpen om meer te bewegen!

Werken aan hun fitness is op de eerste plaats natuurlijk goed voor henzelf, maar ook voor jou. Gezonde medewerkers, gezond bedrijf! Daarom inspireren we je vandaag graag met een aantal originele cadeaus die passen bij sportieve medewerkers. Wie weet, misschien is het net dat laatste zetje dat ze nodig hebben om echt te gaan hardlopen.

Een bedrukte sporttas

Een goede, stevige sporttas is altijd mooi meegenomen. Zelfs als je medewerkers (nog) niet aangesloten zijn bij de lokale sportschool of voetbalteam, is een bedrukte sporttas een fijn cadeau. En voor de mensen die toch net wat te lui zijn om ze te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, ze zijn ook praktisch voor weekendjes weg. Laat een sporttas bedrukken als cadeau voor je medewerkers of als relatiegeschenk is ook extra leuk om te vullen met andere handige producten, win-win dus!

Een drinkbus met print

Laat een drinkbus bedrukken voor een verfrissend cadeau. Makkelijk om uit te delen op events, en makkelijk om mee naar huis te nemen: een bedrukte bidon is een relatiegeschenk of cadeau dat altijd van pas komt. Kies wel voor sportbidons die volledig lekvrij zijn – je wilt immers niet dat je cadeau meer kwaad dan goed doet. Je kunt bidons volledig rondom laten bedrukken, zodat ze extra opvallen.

Sporthanddoek

Net als de sporttas, is een bedrukte sporthanddoek ook een praktisch cadeau voor wie niet zo actief is. Je kunt hem ook meenemen naar het strand – nog wat meer internationale promotie voor jouw bedrijf, zelfs!

Activity trackers

Ook activity trackers kun je laten bedrukken met je bedrijfslogo. Ook wie niet per se fanatiek hardloopt, kan het leuk of handig vinden om hun activiteit te meten. Met een activity tracker kun je je prestaties bijhouden zoals het aantal gezette stappen, maar ook hoe hoog je hartslag en bloeddruk is, en hoeveel calorieën je in een dag hebt verbrand. Daarbij komen er steeds meer modellen op de markt, en zit er altijd wel een design tussen dat bij je past, van subtiel tot sporty. Daar maak je geheid indruk mee.

Sportkleding

Ook dit kan op twee manieren gebruik worden, op de bank of daadwerkelijk in de sportschool of al hardlopend. Maar met sportkleding die daadwerkelijk gemaakt is van fijn materiaal en een mooie fit heeft, geef je in elk geval een relatiegeschenk dat alle smoesjes tegen sporten wegneemt. Kies voor een t-shirt of een lekker warm vest en laat ook dit bedrukken met je bedrijfslogo en -naam.

Met een sportief relatiegeschenk scoor je punten

Wil je aan je business partners laten zien dat je houdt van actie of wil je de teamspirit onder je medewerkers vergroten? Met sportieve cadeaus geef je ze de motivatie en inspiratie om net dat extra stapje te zetten – voor henzelf en voor jou.