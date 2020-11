Laura uit ‘Blind Getrouwd’ over haar liefdesleven: “Sinds kort ben ik er weer klaar voor”

Een half jaar na haar ‘Blind Getrouwd’-avontuur komt er terug beweging in het liefdesleven van Laura Lieckens. Deze week heeft ze zelfs al een date, zo verklapt ze in ‘Up to Date’.

In het voorjaar van 2020 zagen we hoe Laura Lieckens in het huwelijksbootje stapte met Sonny. Aanvankelijk klikte het goed tussen de twee, maar uiteindelijk draaide hun huwelijk alsnog uit op een scheiding.

Etentje met date

In het VTM-programma ‘Up to Date’ vertelt de 28-jarige interieurarchitecte dat haar liefdesleven nadien on hold stond, maar intussen is dat veranderd. “Sinds kort heb ik zoiets van: ‘oké, nu ben ik er klaar voor’. Ik stel mij daar wel voor open momenteel. Ik heb volgende week een date. Het kan evengoed niets worden, maar we gaan samen iets eten. We zullen wel zien”, klinkt het.

Met wie ze op date gaat, wil ze (nog) niet zeggen. “Eerst zien hoe het loopt. Voor hetzelfde geld wordt het niets”, blijft ze voorzichtig.

Niet meteen afspreken

Daten is niet haar favoriete bezigheid en Laura zal pas echt op date gaan als iemand haar interesse gewekt heeft. “Op een of andere manier moet ik getriggerd worden door iemand. Dat kan door ogen zijn, dat kan door een stem zijn, dat kan door humor zijn. Ik zal niet snel gewoon door één berichtje met iemand afspreken. Dat ligt niet aan die persoon, maar ik date gewoon niet graag”, besluit ze.

