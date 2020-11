Langeafstandsrelatie? Met deze speeltjes maak je seks met jezelf nog leuker

Masturberen kan soms toch net een beetje eenzaam zijn. Hoe goed je eigen handen ook de weg weten over je eigen lichaam, je kunt zeker af en toe net dat ene beetje van een partner missen. Gelukkig hoef je ook als je alleen van een erotisch moment wil (of moet) genieten, je niet eenzaam te voelen. Ben je op zoek naar een erotisch cadeau voor jezelf, of voor je partner die misschien ver weg woont? Met deze speeltjes is het net of je seks hebt met een ander, maar dan zonder de lakens achteraf te hoeven delen.

Voor de vrouwen: een dildo

Yes, meer vrouwen gaan voor een vibrator als het echt op stimulatie aankomt, omdat maar een klein deel van de vrouwen echt klaar kan komen met penetratie. Maar net zoals dat de ene vibratie de ander niet is, kan het zijn dat je met een dildo juist wel een hoogtepunt kunt bereiken. Dat kan met van alles te maken hebben: van de grootte, tot de hoek, tot in welk standje gepenetreerd wordt. Met een dildo krijg jijzelf controle over dit alles. Je kunt zelf de maat kiezen, en zelfs de kleur, als dat je wat uitmaakt. Wat betreft materiaal kunnen dildo’s realistisch aanvoelen, of juist van glas of keramiek zijn, voor een hele andere belevenis. Met een zuignap eronder kun je ook handsfree experimenteren. En met een voorbinddildo, experimenteer je dan weer met z’n tweetjes, als je de smaak te pakken hebt.

For the men: fleshlights en masturbators

In zekere zin zijn fleshlights en masturbators hetzelfde. Men heeft als het ware een vrouwelijke vagina nagemaakt, om mee te masturberen. De naam komt van het zaklampdesign, maar vanbinnen is hij natuurlijk anders. Fleshlights hebben een hoogwaardige ‘Real Feel Super Skin’. Zo voelt ze bijna als het echte vrouwelijke geslachtsdeel. Daarbij zijn bijvoorbeeld de Fleshlight Girls masturbators ook nog eens gevormd naar de vagina van erotische modellen. Zo voelt het nog meer alsof je echt seks hebt.

Blowjobs simulator

Ook van Fleshlight, maar dan net wat specifiek: met de Fleshlight Turbo wordt niet alleen Sinds kort is het ook mogelijk om orale stimulatie te stimuleren met een Fleshlight. Van lippen tot tong en keel: de hele experience is nagebootst in een draagbaar speeltje met een smalle diameter en straks design.

Seksspeeltjes op afstand

Ja hoor, je Skypesessies worden nog een stuk leuker. Zowel voor hem als voor haar bestaan er vibrators die de ander op afstand kan besturen. Die vorm van controle kan je seksleven helemaal op z’n kop zetten als je elkaar al even niet hebt kunnen aanraken. Van eitjes die je zowel vaginaal als anaal kunt gebruiken, tot dildo-vormige speeltjes. Er zijn zelfs speeltjes die op afstand werken met een app waarbij je niet alleen het speeltje controleert, maar ook foto’s en chatberichten kunt delen. Jij kiest de vorm, de ander bepaalt hoe snel jij klaarkomt. Pas wel op: het kan zijn dat je elkaar juist dan nog een beetje meer gaat missen.

Langeafstandsrelaties kunnen ook sexy zijn

Heb jij wel eens een langeafstandsrelatie gehad waarbij je over en weer geëxperimenteerd hebt met masturbatie en speeltjes? Wat is jouw ultieme tip om van elkaar te blijven genieten?