Kim Jong-un voor het eerst in bijna een maand nog eens in het openbaar verschenen

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is voor het eerst in bijna een maand nog eens in het openbaar verschenen. Dat meldt het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA, dat ook foto’s verspreidde. Sinds enkele maanden zijn er speculaties over de gezondheidstoestand van de Noord-Koreaanse leider.

Volgens KCNA zat Kim zondag het politiek bureau van zijn partij voor, waar de noodtoestand vanwege het coronavirus werd besproken.

Yonhap meldt dat het de eerste keer is sinds 22 oktober dat Kim nog eens in het openbaar verscheen. Toen bezocht hij een kerkhof in de provincie Zuid-Pyongyang. Normaal gezien berichten de staatsmedia steeds de dag nadien over activiteiten van de leider.

Hartoperatie

De in Zuid-Korea gevestigde krant Daily NK berichtte in april dat Kim een hartoperatie moest ondergaan. Sindsdien vragen waarnemers zich af hoe het met zijn gezondheid gesteld is, mede omdat Kim verschillende belangrijke evenementen heeft gemist.