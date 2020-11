‘Harry Potter’-cast viert verjaardag met digitale reünie, meer op komst

Het is haast onmogelijk te geloven, maar deze maand is het al 19 jaar geleden dat met ‘De steen der wijzen’ het eerste deel van de populaire franchise in première ging. De cast van Harry Potter kwam online samen om die mijlpaal te herdenken en samen een ‘walk down memory lane’ te nemen.



Sterren als Tom Felton, Daniel Radcliffe en Rupert Grint kwamen samen voor de livestream. Fans waren dolgelukkig met de magische reünie – die werd gestreamd via Veeps – en het klinkt alsof het niet de enige bijeenkomst aan de horizon is.

“Slechts een voorproefje”

Sprekend over de 20ste verjaardag van de film, die volgend jaar in 2021 zal plaatsvinden, zei Daniel: “Mijn eerste gedachten zijn dat dit slechts een voorproefje is van de nostalgie waar we volgend jaar in ondergedompeld zullen zijn, wanneer het 20 jaar geleden is dat de eerste film werd uitgebracht.

De acteurs van de acht films zijn overigens al die tijd in contact gebleven. Ze hebben zelfs nog een WhatsApp-groep samen!

Hilariteit bij begrafenis Perkamentus

Herinnerend aan het plezier dat de cast had, voegde Rupert – die enkele dagen geleden de eerste foto’s van zijn schattige dochtertje deelde – toe: “Ik herinner me dat de leukste scènes altijd ook de meest ongepaste waren, zoals de begrafenis van Perkamentus. Om de een of andere reden vond ik dat absoluut hilarisch.”

“En ja, als je eenmaal begint te lachen, is het erg moeilijk om te stoppen. Ik had een bijzonder slechte reputatie, ze noemden me Go Again Grint omdat ik nooit iets kon doen zonder het twintig keer te doen.”

Tevreden fans

Fans konden geen genoeg krijgen van de reünie en velen waren opgetogen over het weer samen zien van hun favoriete personages op het scherm. Een van hen tweette: “IK VERGAT BIJNA DE HARRY POTTER-REUNIE. IK HUIL. RUPERT EN DANIEL WAREN AANWEZIG.”