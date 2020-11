FAIL. “Ingenieuze” inbreker probeert vingerafdrukken te vermijden op deze manier

De Brusselse politie heeft een inbreker opgepakt die een wel heel bijzondere manier had om vingerafdrukken te vermijden. De man had namelijk zijn sokken uitgedaan en die aangedaan als handschoenen. In zijn woning werden een hoop gestolen spullen aangetroffen, zo meldt het Brusselse parket.

De Brusselse lokale politie kreeg zaterdagnamiddag een oproep over een inbraak aan de Louizalaan en besloot meteen de buurt af te sluiten om te vermijden dat de dader de vlucht zou kunnen nemen. Eén van de patrouilles merkte de verdachte op in de binnenkoer van het gebouw waar ingebroken was en kon hem inrekenen. Daarbij bleek dat de man sokken droeg over zijn handen. Naar eigen zeggen deed hij dat om te vermijden dat hij vingerafdrukken achterliet.

De verdachte bleek ook in het bezit van een koevoet en had al een laptop en een televisietoestel buitgemaakt. In zijn wagen trof de politie nog een gestolen portefeuille aan, naast 7 GPS-toestellen, 26 dvd’s en twee videogames, alsook een hoop inbrekersmateriaal.

Huiszoeking

De politie voerde ook een huiszoeking uit bij de man en vond daar in de kelder onder meer een kogelwerende vest, drie schilderijen, een 20-tal laptops, 15 computerklavieren, twee GPS-toestellen, een 20-tal uurwerken en nog tientallen andere spullen die vermoedelijk van inbraken afkomstig waren.

De verdachte, de 50-jarige A.N., stond al gekend voor 50 feiten, waaronder 29 diefstallen, en werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.