De knikkerbaan 2.0: de GraviTrax

Was jij vroeger de koning of koningin van het knikkeren op het schoolplein? Bouwde je kogelbanen die zo in een cityscape zouden passen? Tijd om de volgende generatie uit te dagen, maar dan wel met een moderne variant van de knikkerbaan. In de speelgoedwinkel zul je misschien minder snel een pot met kleurrijke knikkers vinden. Maar wat nu wel overal te koop is, is de GraviTrax kogelbaan.

Speelgoed van het Jaar 2018

De GraviTrax is een ‘interactive track system’. Dat klinkt veelbelovend, en dat is het ook. Het speelgoed van Ravensberger is zelfs genomineerd voor de titel ‘Speelgoed van het Jaar 2018’. Dit zei de jury over de GraviTrax startersset:

Old school in een nieuw jasje. Dit is eindelijk een coole knikkerbaan met nieuwe trucjes! Beetje technisch, zelf bepalen hoe de baan wordt en je kunt zowel een eenvoudige als ingewikkelde baan bouwen. Heel veel speelplezier.

Maar wat is het nou? Met de pakketten van GraviTrax bouw je een unieke kogelbaan. Daarbij speel je met magnetisme, kinetica en zwaartekracht, plus alle meegeleverde onderdelen. Zo stel je je eigen parcours samen waarmee je eindeloos kunt variëren. Ook kun je een app gebruiken met de baan, maar daarover later meer.

Met alle onderdelen bouw je dus zelf een baan vol bochten, tunnels, hoogteverschillen en special effects. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt en steeds een nieuwe baan bouwen. Dat is gegarandeerd uren speelplezier.

De GraviTrax banen zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar, maar we weten zeker dat ook papa er graag mee speelt.

Let the fun begin: start met een startersset

Wanneer je ongeduldig de doos opent van je eerste startersset, vind je heel wat stukken om mee te spelen. Vloerplaten, rails, blokken, kogels en meer: je kunt met een startersset al een vrij uitgebreide baan bouwen. Je kunt je creativiteit de vrije loop laten, of gewoon eerst de bouwhandleiding volgen.

Oneindige mogelijkheden dankzij de uitbreidingsset

Als je de smaak echt te pakken hebt kun je de kogelbaan uitbreiden met diverse uitbreidingssets. Daarmee is de keuze echt reuze: tunnels, bruggen, katapults (ja, echt), versnellingen, kogelslingers en nog veel meer

Een kogelbaan met een app

Als we zeggen dat de GraviTrax de moderne variant is van de kogelbaan, dan bedoelen we ook echt modern. De baan komt namelijk met een heuse app. De app is gratis en bevat alle nodige handleidingen en uitleg, maar wat de app echt bijzonder maakt, is dat je in de app de baan kunt afleggen vanuit het perspectief van de kogel, vanuit verschillende standpunten. Voor deze Virtual Reality functie raden we wel een aparte VR-headset aan, voor een echt complete belevenis!

Knikkeren voor gevorderden

Ben je op zoek naar een echt interactief stuk speelgoed waar je eindeloos mee kunt blijven experimenteren, en wat je op een leuke manier kunt uitbreiden? De GraviTrax maakt het verzinnen van het volgende verjaardagscadeau al een stuk makkelijker. Van de uitbreidingssets zul je zelfs als volwassene nieuwsgierig worden, dus haal het snel in huis.