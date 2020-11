Politie op zoek naar jogger die hondje doodstak: “Dribbel wou alleen maar spelen”

Een horrorscène speelde zich zaterdagavond af in de Donkerputstraat te Waasmunster. Een jogger stak er het 3-jarige hondje Dribbel van Kristoff Van Havere dood met twee steken in het hart. De politie zette prompt een zoekactie op poten naar de dader, maar die leverde voorlopig niets op.

De feiten vonden plaats omstreeks 17 uur. De vrouw van Kristoff van Havere was met hun drie maanden oude dochtertje, een vriendin en hun hondje Dribbel aan het wandelen in hun straat toen een jogger hen kruiste.

“Dribbel liep los omdat hij de buurt nu eenmaal heel goed kent en hier amper verkeer komt”, doet Kristoff het verhaal in Het Nieuwsblad. “Als er een loper voorbijkomt vindt hij dat altijd zeer prettig, en loopt hij er wel eens vrolijk naartoe. Maar gevaarlijk is hij helemaal niet. Dat riep mijn vrouw zaterdagavond ook nog naar die jogger. Maar die haalde plots een mes boven en stak Dribbel er recht mee in zijn hart.”

Alle beschikbare ploegen ingezet

Het schattige diertje overleefde de steekpartij niet. De lokale politie nam de zaak meteen ernstig en zette een grootschalige zoekactie op poten. “Al onze beschikbare ploegen werden ingezet”, aldus commissaris Peter De Proft. “De zoekactie had jammer genoeg geen resultaat.”

Volgens de omstaanders droeg de jogger een short, opvallende kledij en een muts. “Toen hij zag dat de situatie ernstig was, ging hij nog harder lopen. Het was een atletisch iemand die er een stevig tempo op nahield. We vermoeden dat hij in de richting van het Molsbroek is gegaan of zich ergens heeft verstopt. Aan het einde van de straat kan je alle kanten uit. Voorlopig hebben we zelf nog geen enkel spoor naar hem gevonden. Ook op de sport-app Strava waren er rond het tijdstip van de feiten geen lopers in de straat.”

“Dribbel maakte deel uit van ons gezin”, klinkt het bij de verdrietige familie. “Hij ging overal mee met de auto naar klanten en iedereen kende hem. Hij sliep soms zelfs ’s nachts bij ons op de kamer. Het is als een kind dat van ons wordt afgepakt.”

“Hij wou alleen maar spelen”

De familie stelt zich ook vragen bij de mentale gezondheid van de dader. “Het mes waarmee hij werd doodgestoken bleek van een redelijk formaat te zijn. Wie neemt zoiets nu mee als hij gaat lopen? En wie zegt dat het niet nog eens gebeurt? Dribbel zou bovendien nog geen konijn kwaad doen. Er schuilde niets van agressie in hem. Hij wou alleen maar spelen.”

Wie tips zou hebben die naar de dader kunnen leiden, wordt verzocht om contact op te nemen met de lokale politie van Hamme-Waasmunster via het nummer 052/25.71.01.