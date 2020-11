Lutgart Simoens, de engel van Vlaanderen, is op 92-jarige leeftijd overleden

Lutgart Simoens, die meer dan veertig jaar lang als radiostem werkte voor de openbare omroep, is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de VRT zondagavond. Simoens, geboren in het West-Vlaamse Ieper op 25 mei 1928, was een van de populairste omroepsters uit de radiogeschiedenis van Vlaanderen. Ze kreeg zelfs de bijnaam “Engel van Vlaanderen”.

Ze is vooral bekend van haar verzoekplatenprogramma «Vragen Staat Vrij» op zondagavond op BRT 2 Omroep Antwerpen (tegenwoordig Radio 2) dat ze zo’n 23 jaar presenteerde. Daarnaast presenteerde ze ook vele jaren elke vrijdagvoormiddag het radioprogramma ‘Platenpoets’ waarin zij een weerpraatje had met Armand Pien.

Lutgart Simoens werd geboren in een gezin met ruime culturele belangstelling. Haar vader was voorzitter van het Davidsfonds en nodigde vooraanstaande Vlamingen uit die tijd uit voor lezingen. Haar moeder was één van de eerste afgestudeerden van de sociale hogeschool voor vrouwen in Brussel. Zij had de gewoonte de boeken die ze las in een vereenvoudigde versie aan haar kinderen te vertellen. Simoens herinnert zich jaren later nog dat ze teleurgesteld was dat Jan de Hartogs boek ‘Hollands Glorie’ niet half zo boeiend was als ze uit haar moeders mond gehoord had.

Carrière

Na haar middelbare school moest Simoens gaan werken. In 1944 werd het pasgebouwde huis van haar ouders vernield tijdens het bombardement van Kortrijk en hierdoor was er niet genoeg geld om verder te studeren. Hierom trachtte ze in haar tantes apotheek wat bij te leren. Eén van de meest handige dingen die ze er leerde was handschriften ontcijferen, wat haar later goed te pas zou komen in ‘Vragen Staat Vrij’ als ze brieven moest lezen. Simoens interesses gingen toen al uit naar de radio (ze bewonderde Marnix Gijsens programma ‘De Stem uit Amerika’) en ze kon via een examen bij het toenmalige NIR (tegenwoordig de VRT) aan de slag gaan.

Simoens werkte eerst in Kortrijk en later aan het Flageyplein in Brussel. Kort hierop huwde ze met een Antwerpenaar en na de geboorte van haar eerste kind werd ze overgeplaatst naar Omroep Antwerpen. Hier leerde ze allerlei stijlen muziek kennen en appreciëren en presenteerde ze zowel vanuit musea als uit volkstheaters.

Mick Jagger

Simoens betreurt het nog steeds dat men in de jaren 70 muziekgenres meer per zender begon te verdelen in plaats van de variatie op de zender zelf te behouden. Zelf interviewde ze voor Toppers Voor Tieners popsterren als Mick Jagger en Cliff Richard. Simoens bleef op aanraden van haar man werken, ook toen ze uiteindelijk vijf kinderen hadden.

Simoens presenteerde het verzoekprogramma, ‘Vragen Staat Vrij’, voor het eerst in 1969. Het programma was iedere zondagavond te horen en bood luisteraars de mogelijkheid per brief een liedje aan te vragen voor een speciale gelegenheid. Dankzij haar zou het één van de meest beluisterde radiouitzendingen in Vlaanderen worden.

Een ander bekend radioprogramma van Simoens was ‘Platenpoets’ (1975-1990), een muzikaal verzoekprogramma dat op vrijdagochtend werd uitgezonden en ze met Etienne Smet presenteerde.

Het hoogtepunt uit haar carrière vormde het interview dat ze in 1984 voor dit programma met koningin Fabiola mocht voeren.

Pijnlijk pensioen

In 1993 ging ze met pensioen. Amper twee maanden later verongelukte haar jongste kleinkind en een jaar later overleed haar man aan kanker, waardoor Simoens lange tijd depressief werd en ongeïnteresseerd in het leven. Haar zus wist haar er uiteindelijk weer bovenop te halen door haar vroegere interesses weer aan te wakkeren.

In 2005, ter gelegenheid van 75 jaar Vlaamse radio presenteerde Simoens eenmalig samen met haar opvolgster Kim Debrie ‘Vragen Staat Vrij’ als duo.

De Engel Van Vlaanderen

Lutgart Simoens staat bekend als ‘De Engel van Vlaanderen’. Ze verkreeg deze bijnaam dankzij haar medewerking aan het Nederlandse radioprogramma ‘De Avondspits’ tussen oktober 1978 en maart 1979. Presentator Frits Spits gebruikte deze bijnaam. Simoens gaf in de uitzending dagelijks luchtig commentaar. De bijnaam bleef hangen in de pers, omdat Simoens in feite even barmhartig als een engel was als ze het lief en leed van haar luisteraars aanhoorde.

Ze wordt vermeld in het Suske en Wiskealbum ‘De Krimson-crisis’ (1988). Iemand merkt op dat het misschien gaat regenen vlak voor hun veldslag. Zijn kameraad merkt op dat”«Lutgart Simoens dat wel even vraagt aan Armand Pien in ’Platenpoets’.”

In 2005 eindigde ze op nummer 155 in de Vlaamse versie van De Grootste Belg.