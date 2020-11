HO HO HO! Je kan dit jaar op virtueel bezoek bij de Kerstman in Lapland

De feestdagen zitten er stilaan aan te komen, maar de eindejaarsperiode belooft er dit jaar anders uit te zien dan gewoonlijk. Door de coronacrisis is de kans groot dat we geen uitgebreide kerstfeestjes kunnen houden en ook een bezoekje aan de Kerstman zit er waarschijnlijk niet in. Je wil de goede man nu eenmaal niet ziek maken.

Maar hoe leg je dat uit aan je kinderen? Zij willen natuurlijk gewoon bij de Kerstman op schoot en een cadeautje krijgen omdat ze braaf zijn geweest, maar erg realistisch is dat niet. Toch kan je er ook dit jaar voor zorgen dat je kroost alsnog een blik kan werpen op de goede man.

Overal tegelijk

Om te vermijden dat de Kerstman zich dit jaar alleen voelt in zijn stulpje, organiseert Airbnb in november en december virtuele bezoekjes. Zo geraakt de Kerstman niet geïsoleerd (en heeft hij nog wat inkomsten) en kunnen jij en je kinderen vanop afstand genieten van de kerstsfeer. Je moet er wel vlug bij zijn, want elke bezoeker krijgt een halfuur de tijd met de man en de tijdsloten zijn al bijna volgeboekt. Mocht je nu de boot misslaan in Lapland, dan kan je ook eens zoeken naar een andere locatie. Hoe de Kerstmand het klaarspeelt om overal tegelijk te zijn, weten we niet, maar magisch is het wel!