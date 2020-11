CORONA. Ziekenhuisopnames dalen verder, nu 1.000 patiënten minder dan op piek

Het aantal patiënten op de Covid-afdelingen in de Belgische ziekenhuizen blijft verder dalen. Gisteren waren dat er in totaal 6.504, bijna duizend minder dan op het piekmoment op 3 november.Toen lagen in totaal net geen 7.500 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis.

Volgens de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano zijn gisteren 450 mensen met Covid-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Op diezelfde dag werden 673 mensen uit het ziekenhuis ontslagen.

Ondertussen liggen al bijna duizend coronapatiënten minder in het ziekenhuis dan op het piekmoment van de tweede golf. Die is vastgesteld op 3 november, toen maar liefst 7.489 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis lagen.

Lichte daling op intensieve zorgen

Van die huidige 6.504 opgenomen coronapatiënten, liggen er 1.423 op intensieve zorgen. Da’s een lichte daling in vergelijking met de cijfers van vorige week, toen daar nog 41 Covid-patiënten meer lagen. Momenteel krijgen 870 mensen daarvan zuurstof.

Overlijdens stijgen wel

De lagere druk op de ziekenhuizen wordt wel gecompenseerd op het vlak van overlijdens. Volgens Sciensano sterven nu elke dag gemiddeld 202 mensen in ons land aan COVID-19. Een week eerder waren dat er nog ‘maar’ 173. In totaal overleden nu al 14.303 Belgen aan corona.